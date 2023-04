Apple userà solo cobalto riciclato nelle batterie entro il 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple entro il 2025 utilizzerà soltanto cobalto riciclato al 100% all’interno delle batterie progettate per i suoi dispositivi. Entro lo stesso anno anche i magneti dei device sfrutteranno elementi di terre rare interamente riciclati e tutti i circuiti stampati progettati dall’azienda adopereranno saldature in stagno e placcature in oro riciclate al 100%.



L’annuncio è arrivato dall’azienda nei giorni scorsi. Il cobalto è uno dei materiali strategici per i prodotti tecnologici e per la transizione energetica. Anche in Europa. Nel percorso verso la neutralità climatica nel 2050, la Katholieke Universiteit (KU Leuven) del Belgio stima un aumento della domanda europea di litio pari al 3535%, di cobalto del 330% e di nichel del 100%. La Cina oggi lavora il 65% della produzione globale: viene infatti estratto per il 70% nella Repubblica democratica del Congo, ma delle 19 industrie del settore nel Paese 15 sono in tutto o in parte possedute da società cinesi.

Nel comunicato Apple spiega da dove parte e i progetti per il futuro. Nel 2022, l’azienda ha esteso «l’uso di metalli chiave riciclati e oltre due terzi di tutto l’alluminio, quasi tre quarti di tutte le terre rare e oltre il 95% di tutto il tungsteno presente nei prodotti Apple arriva da materiale riciclato al 100%». Un percorso inserito nell’obiettivo di rendere carbon neutral ogni prodotto nel 2030.

Nel 2022 un quarto del cobalto presente nei prodotti Apple proveniva da materiale riciclato, rispetto al 13% dell’anno precedente. L’utilizzo di elementi di terre rare 100% riciclate certificate è passando dal 45% del 2021 al 73% del 2022. «Da quando ha introdotto per la prima volta le terre rare riciclate nel Taptic Engine dell’iPhone 11, Apple ha esteso l’uso di questo materiale a tutti i suoi dispositivi, compresi i magneti presenti negli ultimi modelli di iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook e Mac».

Nel processo un contributo arriva dalla robotica. Daisy, il robot Apple per lo smontaggio degli iPhone. Ne esiste uno in Texas, Stati Uniti, e uno in Olanda. Separa le batterie dagli altri componenti e consente ai centri specializzati in riciclo di recuperare cobalto e altri materiali, tra cui il litio. Dal 2019, Apple stima che oltre 11.000 chilogrammi di cobalto siano stati recuperati dalle batterie estratte da Daisy e poi immessi nuovamente nel mercato secondario.