Apple, ricavi sopra le attese ma l’utile netto cala con frenata iPhone

Apple batte le attese degli analisti su ricavi e utile per azione, ma soffre sui profitti “grazie” alla battuta d’arresto del suo prodotto principe: l’iPhone. È il quadro, contradditorio, che emerge dai dati del terzo trimestre fiscale del colosso di Cupertino. Prima le buone notizie. Apple ha chiuso il periodo con un utile per azione di 2,18 dollari, sopra le attese degli analisti. Superano le previsioni anche i ricavi, che si attestato a 53,8 miliardi di doll ari a fronte dei 53,5 miliardi attesi. I dati sopra le attese del mercato spingono i titoli di Cupertino a Wall Street, dove è arrivato a guadagnare il 4% nelle contrattazioni after hours.



La nota dolente è rappresentata però dal prodotto di punta del colosso di Cupertino, l’iPhone. I ricavi di Apple per lo smartphone nel terzo trimestre sono calati a 25,98 miliardi di dollari rispetto ai 29,5 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Il dato è sotto le attese degli analisti, che scommettevano su 26,54 miliardi. Per la prima volta dal 2012, i ricavi da iPhone incidono su “solo” il 48% del fatturato complessivo del gruppo. Sotto le attese anche i ricavi della divisioni servizi saliti a 11,46 miliardi dai 10,2 miliardi del terzo trimestre 2018, ma sotto gli 11,88 miliardi previsti dal mercato. Buona invece la perfomance della divisione dell'Apple Watch: è cresciuta del 48% a 5,5 miliardi di dollari, arrivando a eguagliare l'iPad. Le vendite di Apple in Cina sono calate del 4,1%. L’utile netto è in calo del 12,8% a 10 miliardi di dollari.

L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, si mostra comunque positivo. «È stato il nostro miglior terzo trimestre di settembre - ha detto - spinto dai ricavi record della divisione servizi, dalle solide perfomance di iPad e Mac e dal significativo miglioramento del trend dell'Iphone». La performance del gruppo, aggiunge il chief financial officer Luca Maestri, «è migliorata rispetto al trimestre precedente e ha spinto il cash flow operativo a 11,6 miliardi di dollari. Abbiamo distribuito più di 21 miliardi di dollari agli azionisti durante il trimestre».

Apple ottimista sul quarto trimestre

In realtà l’attenzione degli analisti resta concentrata sul quarto trimestre fiscale, il prossimo e ultimo nell’esercizio 2018-2019 di Apple. È in quel periodo che il colosso di Cupertino lancerà il suo nuovo modello di iPhone, proiettandosi - forse - a un risultato anomalo: un calo dei ricavi nei mesi di debutto del prodotto di punta del gigante Usa. La saturazione del mercato degli smartphone potrebbe infatti ridimensionare i fatturati-record registrati da Apple in concomitanza col debutto della sua ultima creatura. Gli analisti si aspettano ricavi pari a 61 miliardi di dollari nel quaro trimestre, in calo di circa il 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Durante lo stesso periodo del 2018 e 2017, il fatturato era cresciuto del 20% e del 12% (dati Bloomberg). L’azienda si mostra invece ottimista: per i tre mesi in corso Cupertino prevede vendite in una forchetta fra i 61 e i 64 miliardi di dollari, sopra i 61 miliardi previsti dal mercato. Si tratta di stime che mostrano l'ottimismo della società alle prese con una 'vita' dopo l'iPhone.