iPhone, Apple venderà i pezzi di ricambio per le riparazioni fai-da-te

«Ampliare l'accesso a parti originali Apple garantisce ancora più possibilità di scelta quando si ha bisogno di una riparazione. – ha detto Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple - Negli ultimi tre anni, Apple ha quasi raddoppiato il numero di centri di assistenza che hanno accesso a parti originali, strumenti e formazione Apple, e ora offriamo un’ulteriore opzione a chi desidera completare in autonomia le proprie riparazioni».

Riparazione self-service

Come spiegano da Apple, è chiaro che per effettuare una riparazione in totale sicurezza, sarà importante prima di tutto consultare il manuale di riparazione. Poi sarà possibile inoltrare un ordine per le parti originali e gli strumenti Apple tramite l'Apple Self Service Repair Online Store.

In seguito alla riparazione, chi restituisce una parte usata per il riciclo riceverà un credito da spendere sul prossimo acquisto. Il nuovo store offrirà più di 200 parti originali singole e strumenti, che permettono di completare le riparazioni più comuni per iPhone 12 e iPhone 13.

Nonostante sia accessibile a tutto, sembra evidente che il servizio Self Service Repair sia pensato per persone specializzate nell'assistenza tecnica che hanno le competenze e l'esperienza richieste per riparare dispositivi elettronici. Perché sostituire un display o una batteria non è un'operazione alla portata di tutti.

Per questo Apple scrive che «per la maggior parte della clientela, recarsi presso un fornitore di assistenza professionale con tecnici di assistenza certificati che usano parti originali Apple è il modo più sicuro e affidabile per ottenere una riparazione».