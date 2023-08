Apple, vendite in calo dell'1,4%, ma migliori delle previsioni

2' di lettura

Apple ha riportato vendite e profitti che hanno superato le aspettative di Wall Street nonostante un calo delle vendite di iPhone, compensate però dalle vendite del suo smartphone in Cina che hanno aiutato l’azienda a superare un declino globale nel mercato dei telefonini.

Apple ha dichiarato che le vendite per il terzo trimestre fiscale conclusosi il 1° luglio sono scese dell’1,4% a 81,8 miliardi di dollari e gli utili per azione sono aumentati del 5% a 1,26 dollari. Ciò ha superato le aspettative degli analisti di $ 81,69 miliardi e $ 1,19 per azione, secondo i dati Ibes di Refinitiv. Le vendite di iPhone hanno leggermente mancato le stime degli analisti, ma sono state compensate dalle forti vendite nel segmento dei servizi che include Apple TV+ e dalle vendite in Cina che sono cresciute dell’8% su base annua.

Anche la spesa per la ricerca e lo sviluppo di Apple ha raggiunto i 22,61 miliardi di dollari per l’anno fiscale, circa 3,12 miliardi di dollari in più rispetto all’anno precedente.

Cook: sforzo nel campo dell'intelligenza artificiale

L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha dichiarato a Reuters in un’intervista che l’aumento della spesa in ricerca e sviluppo è stato in parte guidato dal lavoro sull’intelligenza artificiale generativa, lo stesso campo che sta guidando la spesa di altre grandi aziende tecnologiche.«

«Da anni conduciamo ricerche su un’ampia gamma di tecnologie di intelligenza artificiale, inclusa l’IA generativa. Continueremo a investire, innovare e far progredire responsabilmente i nostri prodotti con queste tecnologie per aiutare ad arricchire la vita delle persone», ha affermato Cook. «Ovviamente, stiamo investendo molto e ciò si palesa nella spesa per ricerca e sviluppo».