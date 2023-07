Apple Vision Pro, le prime sfide: produzione ridimensionata e ostacoli tecnologici

2' di lettura

E' stato presentato lo scorso 5 giugno, creando una certa frammentazione nelle opinioni degli analisti: l'Apple Vision Pro è sicuramente un oggetto ad altissimo tasso di innovazione, ma anche un dispositivo che lascia molte perplessità sul fronte della domanda. Non a caso, un recente studio di Canalys ne disegna una curva di crescita nell'utilizzo molto lenta. La più lenta, nella storia dei prodotti Apple.

Ma a circa un mese dalla presentazione ufficiale, Vision Pro deve anche fare i conti coi primi problemi di produzione. Il dispositivo è destinato ad arrivare sul mercato nel 2024 (quindi sei mesi dopo la sua presentazione), ciononostante, i numeri preventivati da Apple pare debbano essere già ridimensionati: le speranze di fare 1 milione di spedizioni nel 2024 sono state di fatto già dimezzate da difficoltà riscontrate nella produzione.

Fornitori in allarme

Secondo quanto racconta il Financial Times, che cita due persone vicine ad Apple e Luxshare (il produttore a contratto cinese che inizialmente assemblerà il dispositivo), la casa di Cupertino si sta preparando a produrre meno di 400.000 unità. In più. due dei fornitori cinesi di alcuni componenti chiave per Vision Pro, hanno detto al Times che Apple ha chiesto loro una quantità sufficiente per 130.000-150.000 unità nel primo anno. Numeri, dunque, molto distanti dal milione di unità inizialmente previsto.

Le difficoltà dei micro-OLED

Tra i principali ostacoli da affrontare ci sarebbe la produzione dei due display micro-OLED (uno per occhio), e della lente “lenticolare” curva rivolta verso l’esterno. I display interni offrono una risoluzione che supera qualsiasi cosa attualmente sul mercato, mentre la lente proietta gli occhi di chi indossa Vision Pro verso il mondo esterno.

C'è da aggiungere il fattore domanda: un dispositivo da 3.500 dollari non può certo essere considerato aggressivo, sul mercato. Anche per questo Apple starebbe lavorando a un Vision Pro più economico da lanciare nel giro di qualche mese, e su questo sta lavorando con i produttori di display coreani Samsung e LG. Per abbassare il prezzo, il gigante di Cupertino ha esplorato l’utilizzo di altre tecnologie di visualizzazione, incluso il mini-LED. Ma è ancora troppo presto per azzardare previsioni.