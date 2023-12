Apple Watch, sospesa la vendita di alcuni modelli in Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Apple Inc. in calo a Wall Street, dove il titolo registra perdite consistenti. A pesare è la decisione di sospendere le vendite di alcuni modelli dello smartwatch Apple Watch negli Stati Uniti nei prossimi giorni in risposta a una disputa di lunga data in merito ai sensori per l’ossigeno nel sangue usati sul dispositivo. La sospensione di un business potenziale da 17 miliardi di dollari in attesa di correzioni software è legata alla decisione dell’International Trade Commission che, in ottobre, ha stabilito che Apple ha violato alcuni brevetti nei suoi ultimi modelli di Apple Watch e quindi ordinato un divieto dell’import, concedendo però 60 giorni all’amministrazione Biden per rivedere la decisione.

Controversia sui sensori del sangue

Gli ingegneri Apple si stanno adoperando per apportare modifiche agli algoritmi del dispositivo che misurano il livello di ossigeno nel sangue dell’utente, una funzione che Masimo Corp. sostiene violi i suoi brevetti. In particolare i tecnici stanno modificando il modo in cui la tecnologia determina la saturazione di ossigeno e presenta i dati ai clienti, secondo quanto riferisce personale interno all’azienda a conoscenza del dossier.

Si tratta di uno sforzo ingegneristico ad alto rischio che Apple non ha mai intrapreso prima. Sebbene in passato i prodotti del produttore di iPhone siano già stati vietati in alcuni Paesi per controversie legali, questa restrizione colpirebbe uno dei maggiori guadagni di Apple nel suo Paese d’origine, per giunta a Natale. Senza un veto dell’ultimo minuto da parte della Casa Bianca, il divieto imposto dall’International Trade Commission entrerà in vigore il 25 dicembre.

Cambio di marketing last minute

Apple potrebbe accordarsi con Masimo, anche se di solito preferisce non percorrere questa strada. E le due aziende non sembrano essersi impegnate su questo fronte. Per ora, Apple è concentrata sulla modifica della sua tecnologia e sul tentativo di ottenere il favore delle autorità di regolamentazione. Per il momento, Apple si concentra sulla modifica della propria tecnologia e sul tentativo di ottenere il favore delle autorità di regolamentazione.

Apple sta anche lavorando su una serie di opzioni legali e tecniche nel caso lo stop dovesse diventare operativo, e ha già iniziato a preparare i propri negozi a questo ostacolo imprevisto, inviando ai propri punti vendita nuovi cartelli che promuovono l’Apple Watch senza mostrare foto della Serie 9 e dell’Ultra 2, due modelli interessati dal divieto. L’orologio SE, di fascia bassa, sarà ancora disponibile.