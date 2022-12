Apple Watch Ultra, la nostra prova a 40 metri nella piscina più profonda di Italia

Proprio per via delle dimensioni non si hanno tutte le informazioni disponibili nella prima schermata, ma si hanno le più importanti. Per passare da una schermata all’altra si usa la corona digitale. Nella piscina eravamo senza guanti e l’operazione era molto semplice, come si vede da questo video.

Nella prima schermata si ha il tempo di immersione, i minuti calcolati per la risalita in superficie, la temperatura dell’acqua. Nella seconda la profondità massima, la velocità di risalita e il livello della batteria. Nella terza la bussola e a scendere ancora altri parametri.

Le cose che ci hanno convinto di più sono 3. La prima, già anticipata, è la luminosità e nitidezza dello schermo. Conviene impostare l’app in modo che appena entrati in acqua si attivi immediatamente Oceanic+. Al primo tentativo si è attivata subito. Al secondo ha chiesto di selezione la modalità “Dive”, e per farlo abbiamo premuto il pulsante sul lato di sinistra.

Il secondo aspetto è l’interazione con il diver. Non appena risalivamo troppo velocemente c’era un doppio feedback: acustico e aptico. Il Watch suonava e vibrava. Impossibile non sentirlo. Ci dava l’avvertimento che stavamo ancora più veloci dei 9 metri al secondo raccomandati per evitare lesioni di sovradistensione.

Arrivati a 5 metri dalla superficie, sempre il duplice feedback ci ha avvisati che era necessario fare la pausa di sicurezza prima di uscire dall’acqua per evitare problemi da decompressione. Il display è partito con il conto alla rovescia che vedete in questa foto. Terminato il quale abbiamo fatto gli ultimi metri e concluso la immersione.