Applicazioni digitali nei servizi tradizionali: meno costi, più efficienza

Secondo esempio: pensate alle pulizie di locali tecnici, di uffici e di spazi commerciali aperti al pubblico. Il costo del servizio è dato dalla semplice moltiplicazione costo orario delle risorse per numero di ore necessarie (chiedo scusa a tutti gli addetti del settore per questa evidente esagerazione) e già la semplice introduzione di un minimo livello di robotizzazione, non in sostituzione del personale ma in aggiunta e a supporto di questo, rende ancora più efficace ed efficiente il servizio effettuato.

Ma anche in questo ambito l’utilizzo di specifiche applicazioni di informatica distribuita consente la programmazione più efficace e meno costosa (vedi ad esempio l’eventuale pulizia delle singole stanze/areee in funzione delle giornate di presenza/smart working), nonché la gestione delle variazioni e delle urgenze più immediata. Si è quindi potuto offrire alle proprie risorse (si pensi ai vantaggi per gli addetti alla contabilità amministrativa della commessa) un servizio migliore ottimizzando i costi.

Terzo: nell’ambito della gestione del personale l’utilizzo di un ambiente più smart rispetto ai tradizionali sistemi gestionali centralizzati, permette al dipendente di semplificare alcune routine come la richiesta di ferie/permessi, la comunicazione relativa alla presenza in sede (di nuovo lo smart working), l’invio di moduli e l’esecuzione di procedure aziendali semplici. Il dipendente ha a disposizione, in maniera immediata, un’area personale nella quale trovare tutta la documentazione relativa alla posizione, dai cedolini, al Cud, agli straordinari effettuati, etc.

E l’azienda ha un vantaggio (oltre alla maggiore soddisfazione delle risorse)?

Lato azienda si conseguono certamente dei risparmi evitando la necessità di stampare ed inviare comunicazioni, cedolini ed altro con costi sicuramente superiori e comunque non in linea con le nuove politiche della green economy.

Da quanto descritto si comprende perché sempre più spesso nella partecipazione alle Gare a vario titolo indette, i fornitori siano invitati ad inserire un passaggio relativo ai “servizi aggiuntivi innovativi e migliorativi” che arricchiscano la propria proposta. Le APP in generale sono entrate nell’uso quotidiano tanto nella nostra vita privata quanto nella vita pubblica e l’innovazione tecnologica ha assunto un’ortografia sempre più facile ed accessibile al mondo lavorativo.