Apprendistato, Cigs e under 35: ecco i bonus assunzione più generosi

Gli altri incentivi per i giovani

Sempre sul fronte dei giovani, è stata estesa al 2020 la possibilità di applicare ai lavoratori under 35 (e non solo agli under 30) lo sgravio contributivo triennale del 50% previsto dalla legge 205/2017. Questo incentivo, avendo un tetto annuo di 3mila euro, consente un risparmio nell’arco di un triennio di 9mila euro.

Dura invece solo un anno, dal momento dell’assunzione, il bonus per i datori di lavoro privati che inseriscono stabilmente in azienda laureati con 110 e lode entro i 30 anni di età o persone che hanno conseguito un dottorato di ricerca e hanno meno di 34 anni. Il bonus - anche se introdotto già per il 2019 - è stato reso operativo dalla legge di Bilancio 2020 e si applica dunque per chi ha assunto questi lavoratori l’anno scorso e per chi li assumerà quest’anno. In questo caso lo sconto è di 8mila euro al massimo per ciascuna assunzione. Nell’esempio in pagina, il risparmio è di un terzo dei contributi da versare in un triennio.

Resiste anche il bonus per i giovani fino a 35 anni genitori di figli minori e privi di contratto a tempo indeterminato che siano iscritti alla banca dati dei giovani genitori. Anche se non è molto utilizzato, il datore di lavoro potrebbe beneficiare di un contributo una tantum di 5mila euro per ogni assunzione.

Le altre categorie

Per i lavoratori interessati dalla cassa integrazione è molto interessante l’incentivo previsto per l’assegno di ricollocazione. Consiste nell’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel limite massimo di 4.030 euro annui, per un periodo massimo di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; di 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (incrementato di sei mesi in caso di trasformazione).

L’unica criticità di questo incentivo sono i rilevanti problemi burocratici e tecnici per la sua gestione, anche se sembra che siano in via di superamento.