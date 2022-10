Approda a Genova la nave più grande al mondo per il trasporto di yacht

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È approdata al terminal Messina del porto di Genova la Yacht Servant, la nave autoaffondante per il trasporto di yacht più grande al mondo, giunta per il suo scalo inaugurale in Italia.

Si tratta della nuova ammiraglia dell’armatore olandese Dyt Yacht Transport del gruppo Spliethoff, varata all’inizio del 2022. Effettuerà un servizio regolare di linea collegando il Mediterraneo con i Caraibi.

Loading...

Capacità di trasporto doppia

Con una lunghezza di 213 metri, una larghezza di 46 metri e un pescaggio di 4,6 metri, Yacht Servant offre il doppio della capacità, rispetto ai modelli precedenti di questa tipologia di nave ed è il 32% più efficiente in termini di consumo di carburante.

Il suo spazio sul ponte di 6.380 metri quadrati è il 30% più grande della Yacht Express, sua sorella minore; il che facilita il trasporto di più barche per traversata, compresi gli yacht a vela a pescaggio profondo.

«Siamo felici e soddisfatti - dicono i vertici di Dyt - di poter finalmente vedere la nostra ultima costruzione ormeggiata in porto a Genova. Sebbene ci sia voluto un po’ di tempo in più del previsto, sapevamo che, alla fine, si sarebbe riuscito a trovare la quadra. A dimostrazione ancora una volta del fatto che, quando c’è la volontà di tutte le parti in gioco, si possono ottenere risultati importanti».