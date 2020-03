Approvare il mes per un credito europeo

Lo shock sarà temporaneo, ma rischia di lasciare delle ferite permanenti sull’economia, e di far crescere il Pil su un sentiero più basso rispetto a quello attuale, già molto debole. Questo inevitabilmente farà emergere un rischio di sostenibilità del debito pubblico. I problemi emergeranno in molti Paesi europei e non, ma viste le note vulnerabilità, si faranno sentire soprattutto in Italia. Quindi occorre agire tempestivamente anche sul fronte degli aiuti internazionali.

All’ordine del giorno dell’Eurogruppo di lunedì prossimo c’è il Trattato Mes (il Fondo salvastati europeo) di cui si chiede un political endorsement, ossia un sostegno politico. In Italia, le opposizioni hanno già alzato la voce chiedendo al governo di respingere l’accordo, una posizione che in passato ritenevamo non priva di giustificazioni. Alla luce di ciò che sta accadendo, forse conviene invece affrettarne l’approvazione. La ragione è che l’Italia potrebbe avvalersi subito di una delle due linee di credito precauzionali previste per Paesi che sono colpiti da shock avversi che sono al di fuori del loro controllo. In origine, le linee di credito precauzionali sembrava servissero essenzialmente a tutelare gli altri Paesi da una crisi finanziaria dell’Italia: per gli altri Paesi, dunque, lo shock esogeno era la crisi dell’Italia. Oggi invece, con tutta evidenza, il Covid-19 è lo shock esogeno al di fuori del controllo dei governi nazionali, e l’Italia è il Paese che ne è più colpito.

La “linea di credito condizionata”, è riservata ai Paesi che rispettano alla lettera le regole in materia di bilanci. L’Italia però, potrebbe avere accesso alla “linea di credito rafforzata”, che richiede la sottoscrizione di un MoU (Memorandum of understanding) con Mes e la Commissione.

Ciò richiede forse una leggera forzatura rispetto agli intenti originari del Trattato, che sembra possibile dato che vi è ampia flessibilità nella definizione delle condizioni per avere accesso a questa linea di credito. Nell’allegato III, in poche righe si dice che hanno accesso i Paesi che non sono eleggibili per l’altra linea, ma la cui situazione economica e finanziaria è solida e il cui debito è sostenibile. Va da sé che queste condizioni vanno valutate ante-shock, altrimenti il Paese non chiederebbe l’assistenza finanziaria.

Inoltre, il Consiglio dei Governatori del Mes, che rappresenta i governi dell’Eurozona, può decidere di cambiare i criteri per l’accesso all’assistenza precauzionale ed emendare di conseguenza l’Allegato III (art. 14.1). Normalmente, la sottoscrizione del MoU richiede che il Paese si sottoponga a un programma di aggiustamento di finanza pubblica, ma in questo caso per l’Italia un programma così inteso non avrebbe alcun senso dal momento che oggi c’è bisogno di sostenere le persone e le aziende colpite dalla crisi indotta dall’epidemia e, più in generale, di evitare il collasso dell’economia.