Appunamento a Bergamo con il Festival Donizetti

Riccardo Muti ritorna a dirigere “Don Giovanni” di Mozart; lo fa al Teatro Regio di Torino. Ancora vivissimo il ricordo di quando lo diresse alla Scala nel 1987, con la regia di Strehler (spettacolo che fortunatamente si trova in dvd). Quindi ancora maggiore l'attesa. A Bergamo il Festival Donizetti: non solo opere ma anche numerose e attraenti attività collegate, incluse le Donizetti OperaTube, Mixopera, Citofonare Gaetano e le feste di piazza. Ascoltare Bollani suonare nel suo programma televisivo è sempre estremamente piacevole; diciamo che ha il Mida's touch e che è un grande entertainer.



Torino

Il 18-20-22-24-26 al Teatro Regio appuntamento dell'anno, con Riccardo Muti che dirige “Don Giovanni”, il capolavoro di Mozart e Da Ponte. Chiara Muti firma la regia di questo nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo. Bella compagnia, con Luca Micheletti, Jacquelyn Wagner, Mariangela Sicilia, Giovanni Sala, Alessandro Luongo, Francesca Di Sauro, Leon Košavić e Riccardo Zanellato.Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Tommaso Lagattolla e le luci di Vincent Longuemare. La recita del 24, alle 20, verrà trasmessa in diretta su Rai Radio3.

Via dei Matti numero 0

Dal lunedi al venerdi su Rai 3 dalle 20.15 alle 20.40 proseguono le puntate di Via dei Matti Numero 0, il ritorno di Stefano Bollani e della musica in televisione, dopo la fortunata prima edizione nel 2021, che ha ricevuto il Premio Flaiano. Venticinque minuti per suonare, cantare, parlare di musica. Ogni giorno, assieme all'attrice Valentina Cenni e con grandi musicisti ospiti, un argomento diverso legato alla musica come spunto per parlare e fare musica.

Bergamo

Dal 18 al 4 il Festival Donizetti, con le opere La Favorite, L'aio nell'imbarazzo, Chiara e Serafina; e le numerose e attraenti attività collegate, incluse le Donizetti OperaTube, Mixopera, Citofonare Gaetano e le feste di piazza. Tra le novità di quest'anno: DO Opera Family, spettacolo pensato per essere seguito da bambini e famiglie insieme in ogni sabato pomeriggio del festival. In programma: “Gaetano Gioppino e l'Elisir d'amore”, con i Burattini di Daniele Cortesi(19 novembre); “Il giovane Gaetano”, un reading con canto a cappella di Ferruccio Filippazzi con tre attrici-cantanti, per raccontare, cantare e dare forma ai primi anni di attività artistica di Donizetti; una recita speciale di “Chiara o Serafina?” (26 novembre) preceduta da un laboratorio per preparare canti e oggetti da usare durante lo spettacolo.