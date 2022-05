Il 22 maggio la Giornata delle Dimore storiche conduce in 400 luoghi esclusivi in tutta Italia; sull'Adriatico abruzzese i primi bagni si fanno alla Riserva di Punta Aderci; in Toscana entra nel vivo l'anno di Volterra Capitale Toscana della Cultura; a Vicenza il Jazz celebra i 100 anni di Charles Mingus; in Sicilia per un Safari sotto le stelle

2/6 Menu