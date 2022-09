Appuntamento in città, sulle tracce delle nuove vie del cibo

A Taormina, per l'ultima cena pieds dans l'eau della stagione

Solo cinque tavoli da due, per cenare davvero insieme al mare. Fino al 4 settembre Villa Sant'Andrea, a Belmond Hotel, a Taormina, invita da Brizza (https://www.belmond.com/it/hotels/europe/italy/taormina/belmond-villa-sant-andrea/dining) - termine siciliano per “brezza”, il suo pop-up restaurant immerso nella Baia di Mazzarò. Il fulcro dell'esperienza è un incontro multisensoriale e senza filtri con il mare: si cena a piedi nudi direttamente in un angolo della spiaggia privata, il servizio e la mise en place sono informali, per rendere protagonista il panorama e il sole che s'immerge all'orizzonte. Al centro, un vero e proprio laboratorio di cucina marina, frutto del connubio tra tradizione isolana ed evoluzione (la grigliata Origini propone una speciale selezione di pesce “maturato” utilizzando la frollatura, tecnica oggi innovata negli strumenti di preparazione, ma che richiama la lunga tradizione dell'essiccazione del pescato), firmata da Agostino D'Angelo, executive chef di Villa Sant'Andrea. La ricerca del mare a tutto tondo prosegue nei dolci, con proposte che richiamano sentori sapidi, e nella scelta dei vini, con una speciale ricerca di etichette italiane affinate in mare e cocktail che ne richiamano salinità e profumi. Nell'allestimento, garbato ed essenziale, spicca l'illuminazione creata da un artigiano locale utilizzando le nasse, ancora oggi impiegate per la pesca in barca nella zona del trapanese.

Brizza, il nuovo pop-up restaurant presso la Baia di Mazzarò.

Ma vale la pena fare tappa anche all'altro Belmond di Taormina, il Grand Hotel Timeo (https://www.belmond.com/it/hotels/europe/italy/taormina/belmond-grand-hotel-timeo/), per il progetto Colouring the World dell'artista Pascale Marthine Tayou (fino al 31 dicembre). Qui l'obiettivo di apertura verso un pubblico che vada oltre gli ospiti dell'albergo si traduce in due installazioni dell'artista camerunense ideate in relazione all'atmosfera del luogo. Il percorso parte dall'ingresso dell'hotel, ne attraversa il giardino e arriva fino al Teatro Greco del III secolo che si staglia proprio al di sopra del Timeo. Il progetto fa parte di Mitico, la collaborazione fra il gruppo Belmond e Galleria Continua inaugurata al Cipriani di Venezia, in occasione della Biennale d'Arte. Un viaggio in cui, facendo tappa dal Nord al Sud della Penisola, ci si è interrogati sull'interazione fra uomo, arte, cibo e paesaggio che è pura celebrazione dell'arte di vivere.