Appuntamento a gennaio con le novità di Vicenzaoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Anche nel 2023 sarà Vicenzaoro ad aprire il calendario mondiale degli eventi B2B per la gioielleria e oreficeria: forte del successo dell’edizione autunnale (si veda Il Sole 24 Ore del 9 settembre scorso), Vicenzaoro January si terrà dal 20 al 24 gennaio in concomitanza con T.Gold, salone internazionale delle tecnologie e dei macchinari per l’oreficeria , e a VO Vintage, il marketplace per appassionati e collezionisti di orologeria e gioielleria vintage, aperto anche al pubblico e non solo agli operatori della filiera.

In esposizione, come sempre, ci sarà tutto l’alto di gamma e l’oreficeria, insieme al meglio della produzione made in Italy dai principali distretti manifatturieri nazionali e alle anteprime di prodotto delle eccellenze internazionali, dalle tecnologie più avanzate per produzione e lavorazione ai componenti e semilavorati, diamanti, pietre preziose e di colore, fino ai servizi con visual merchandising e packaging.

Loading...

Tra le novità da scoprire, la “community” Time, dedicata all’orologeria contemporanea con distribuzione, che integra l’offerta merceologica della manifestazione, come ha spiegato a settembre Marco Carniello, global exhibition director della divisione Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group (Ieg), che controlla Fiera Vicenza: «I nostri format legati alla cultura orologiera sono nuovissimi, in Ieg continueremo a sperimentare, in particolare per il B2B, che è da sempre al centro di Vicenzaoro», ha sottolineato Carniello.

Oltre alle aziende, si riuniranno a Vicenzaoro buyer, operatori, istituzioni, associazioni, media e giovani generazioni con uno sguardo alle tendenze, all’innovazione, all’informazione e alla formazione, punto focale del programma di talk e workshop con esperti e opinion leader internazionali.

Tra le istituzioni e associazioni, i cinque giorni di Vicenzaoro vedranno protagoniste il ministero degli Esteri, Ice Agenzia, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, Cna Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assogemme, Assocoral e Afemo (Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria).