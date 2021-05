Apple apre nel cuore di Roma il suo più grande store d’Europa

3' di lettura

La serranda sarà alzata ufficialmente domani, 27 maggio dalle 10 nel cuore di Roma. Palazzo Marignoli – nella capitale – a due passi da Via del Corso, si prepara così ad accogliere la nuovissima location retail di Apple. Il 17esimo negozio Apple in Italia, ma anche il più grande centro servizi della “Mela” in Europa. E non sarà solo un negozio, perchè lì si svolgerà Made in Rome, il primo programma Today at Apple pensato per fornire a ragazze e ragazzi, stimoli, ispirazione, competenze e strumenti per esplorare le loro passioni.

Apple ha creato, infatti, sessioni guidate da un gruppo di oltre 40 artisti locali che operano nei campi della musica, dell’arte e del design, della creazione di contenuti e dei video, con l’obiettivo di sostenere le comunità locali della città nei corso dei prossimi mesi. Quando verranno ripristinate le sessioni in presenza, il nuovo store ospiterà anche sessioni gratuite Today at Apple su argomenti che spaziano dalla fotografia all’arte, al design.

Il nuovo store a Roma, in via del Corso

«Non vediamo l’ora di iniziare un nuovo capitolo a Roma con l’apertura di Apple Via del Corso – ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail & People di Apple –. Il nuovo negozio rappresenta una celebrazione dell’unicità della storia artistica e culturale di Roma».

Palazzo Marignoli

Costruito originariamente nel 1873 dal famoso architetto Salvatore Bianchi e poi sottoposto a una seconda ristrutturazione dall’architetto Giulio Podesti, Palazzo Marignoli era la residenza del marchese Filippo Marignoli e ha ospitato in seguito il Caffè Aragno, uno dei luoghi di ritrovo più importanti di Roma ai suoi tempi.

Diverse opere d’arte esposte al Caffè Aragno sono state accuratamente restaurate e reintegrate con cura nel nuovo design del negozio, compresi diversi pannelli di graffiti creati dal pittore italiano Afro Basaldella nel 1950.