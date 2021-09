Apre a Firenze, nel segno di Dante, il «tedesco» 25Hours hotel

I punti chiave La struttura

La gestione

2' di lettura

Sbarca in Italia e precisamente a Firenze l’innovativo brand alberghiero 25hours con un progetto di rinnovamento immobiliare del valore di oltre 100 milioni di euro. Si tratta del 25hours Hotel San Paolino, che aprirà i battenti il 13 settembre. L’investimento è stato sostenuto da Art-Invest Real Estate, primario operatore tedesco attivo nel settore dell’investimento e dello sviluppo immobiliare, che ha trasformato l’ex Monte dei Pegni di Firenze, un compendio immobiliare di oltre 10mila metri quadrati ubicato nel centro storico, attraverso un piano di recupero architettonico curato da GLS, che ha previsto demolizioni controllate, nuove realizzazioni ed aree accuratamente restaurate.

La struttura

La struttura ha il suo nucleo centrale di 66 camere nell’originario monastero, annesso all’omonima chiesa di San Paolino. A completare l’offerta ricettiva ci sono ulteriori 104 camere con balcone, oltre ad un Garden Loft, piccolo appartamento con giardino privato e piscina. Il risultato è un hotel moderno e cosmopolita di 171 camere. Il progetto dell’hotel – curato dalla star designer Paola Navone e dal suo team – è ispirato alla Divina Commedia di Dante ed è ricco di allusioni all’opera: scene dell’inferno e del paradiso si alternano e conducono attraverso il mondo dantesco tra vizi e virtù.

Il cuore dell’hotel, al centro del palazzo, è il ristorante San Paolino, sotto una cupola di vetro, ispirato alla cucina di diverse regioni italiane, con un ruolo speciale per la Toscana. Attorno ad esso si aprono un verde cortile interno, un bar Negroni ed un tipico emporio di alimentari, bottega aperta al quartiere sulla piazza con una selezione di bevande e cibo. Oltre a panini snack ed insalate, l’Alimentari offrirà anche un’enoteca in stile tradizionale con una selezione di prodotti locali e specialità per buongustai. Il Companion Bar del 25hours Hotel Piazza San Paolino, che richiama un’atmosfera classica italiana e internazionale allo stesso tempo, accompagna gli ospiti dall’aperitivo al drink a tarda notte e si candida a divenire uno dei protagonisti della vita notturna fiorentina.

Loading...

La gestione

La gestione dell’hotel sarà a cura di 25hours con un lease contract.Il brand, così come l’hotel fiorentino, si rivolge ad un viaggiatore cosmopolita ed avventuroso, alla ricerca di esperienze autentiche e di condivisione, per lo più viaggiatori internazionali, millennial, ma non solo. L’offerta food & beverage è dedicata anche ad un pubblico locale.Il concept di 25hours si concentra sull’autenticità e la personalità; progetta ciascuno dei suoi hotel con designer diversi, utilizzando uno stile all’insegna del motto «Ne conosci uno, non ne conosci nessuno».Entro la fine dell’anno 25hours aprirà l’Hotel One Central a Dubai, un hotel di 434 camere nel Dubai Future District, mentre nella primavera del 2022 è prevista l’inaugurazione di un nuovo hotel a Copenaghen. La società, fondata nel 2005 da quattro soci tedeschi, gestisce oggi 12 hotel nei paesi di lingua tedesca e a Parigi.