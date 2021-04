Apre a Istanbul il primo Technogym Experience Centre

1' di lettura

Design, biomeccanica superiore, tecnologie digitali, interior design e allenamento: è questo l’ecosistema Technogym, marchio italiano che fornisce prodotti e servizi digitali nel campo del fitness e del wellness che inaugura il suo primo Experience Centre ad Akatlar, uno dei più famosi quartieri di Istanbul, proprio per dare a clienti e professionisti del settore, la possibilità di sperimentare la sua offerta.

Il Technogym Experience Centre è stato progettato con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per partner e stakeholder: uno spazio di 1.500 mq composto da una selezione di smart equipment connessi e innovativi, servizi digitali, esperienze di allenamento on-demand e applicazioni che permettono a ogni singolo utente di accedere a un’esperienza di allenamento completamente personalizzata, in ogni momento e in ogni luogo: a casa, in palestra, in viaggio.

Nel centro i clienti potranno scoprire prodotti, tecnologie e servizi per l’esercizio fisico a casa confrontandosi anche con personal trainer e interior designer per creare la propria palestra in casa su misura e ottenere consulenze personalizzate, e avranno l’opportunità di provare e testare i prodotti.

Per gli operatori del settore, allenatori e professionisti, invece, lo spazio è disponibile per meeting, consulenze e assistenza riguardo a tutte le possibili soluzioni per i diversi segmenti di business: fitness club e centri sportivi, hotel, salute, riabilitazione e real estate. Technogym ospiterà anche seminari ed eventi per spiegare le diverse applicazioni - negli ambiti sport, wellness e fitness - delle sue tecnologie digitali e delle più recenti soluzioni di allenamento, format e prodotti.