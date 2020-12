Apre in Italia Smart Buildings Alliance

Tra gli obiettivi anche la realizzazione di un master sui temi della smart city e dell’edificio intelligente. Ma ci sarà anche la necessità di mettere a punto una comunicazione finalmente accessibile, non ipertecnica, non astratta. I nomi che hanno aderito alle diverse SBA e che hanno preannunciato l'adesione alla associazione italiana, sono i big mondiali delle tecnologie smart (e che Real Estate comunicherà) che hanno tutti in comune la necessità di facilitare il più possibile lo scambio, il trasferimento e l’integrazione delle informazioni sulla struttura tecnologica e funzionale di un qualsiasi edificio affinchè i fornitori di servizi possano intervenire rapidamente, con “linguaggi” comuni, per rendere intelligente il costruito.

Perchè oggi, in realtà questa settore in crescita è afflitto da una miriade di caotiche prescrizioni, culture contrastanti e carentissima formazione. Oltre a non essere in grado di fornire un'ampia, “suggestiva”, informazione diretta agli utenti finali, le famiglie, che non sia affidata soltanto ai singoli produttori di device.Scarsa informazione sulla casa smart-Manca in alcuni paesi europei, e in Italia in particolare, una informazione diffusa, convincente, semplice, affidabile.

Le ricerche europee degli ultimi anni evidenziano proprio questa carenza di comunicazione “culturale” rivolta agli utenti finali. Ed ecco perché il mercato di questo settore in Italia, pur crescendo, vale solo 380 milioni di euro, contro il miliardo e 800 milioni della Germania e gli 800 milioni della Francia. Ed ecco perché solo il 5 per cento degli italiani aveva dichiarato nel 2018 di conoscere la casa smart e il 59 per cento ne ha solo sentito parlare (Dati dell'Osservatorio IoT della School of Management del Politecnico di Milano).

Nel 2019 la Smart Home League (un'associazione costituita da 5 società) ha rivelato i risultati di una ricerca condotta su un campione di 6mila europei dalla quale risultava che il 60 per cento lamenta una mancanza di informazione e che ben il 63 per cento sarebbe favorevole a vivere in una casa intelligente (l'80 per cento in Italia e in Spagna!) se questo potesse sollevarli da lavori domestici noiosi e ripetitivi. Rispetto agli anni 2000, quando i produttori non avevano raggiunto nessun accordo su protocolli di comunicazione tra i devices della casa, proprio i progettisti e le industrie dell'elettronica scelsero un protocollo wireless per la casa smart molto molto intelligente, poco costoso, facile da installare, Z-Wave (nato in Europa tanto per cambiare…) e subito si formò la Z-Wave Alliance che riunì in una potente e comune azione operativa e comunicativa tutti i big mondiali del settore.

Oggi è possibile parlare di casa connessa e IoT perché si sono messi d'accoro su un unico protocollo wireless. Ma altro è avere Alexa o un frigo connesso (sono di moda, glamour) e altro è avere sicurezza, protezione, prevenzione anche dalle pandemie, e una maggiore efficienza energetica per l'intera abitazione, l’edificio, la città, a costi accessibili e con sistemi rapidamente e facilmente installabili.