Apre a Londra il Christmas Market di Dolce&Gabbana Dopo la boutique di New Bond Street, sarà allestito anche a Milano: dal 17 novembre in corso Venezia di Giulia Crivelli

3' di lettura

Da ieri i londinesi hanno un mercatino di Natale in più da visitare. Sicuramente diverso dai tipici Christmas Market di Londra e dintorni. È il Christmas Market ideato da Dolce&Gabbana e allestito all’interno della boutique di New Bond Street, la strada dello shopping di lusso. Tema principale è il carretto siciliano: i tre piani complessivi dello store londinese sono stati rivoluzionati, con pareti, pavimenti e mobili rivestiti con i colori e gli scenari tipici di questa stampa, da sempre iconica per Dolce&Gabbana. Dal 17 novembre anche i milanesi e tutti i turisti che affollano la città avranno il loro Christmas Market, che sarà allestito nella boutique Dolce&Gabbana di corso Venezia 7, a due passi da piazza San Babila, via Spiga e via Monte Napoleone, dove si trovano altri monomarca Dolce&Gabbana.

Il Christmas Market Dolce&Gabbana di Londra Photogallery30 foto Visualizza

Atmosfere italiane

Un’esperienza unica d’immersione nelle tradizioni culturali italiane e nella loro simbologia: l’atmosfera suggestiva conferita dalle speciali decorazioni riempie gli spazi della boutique con la bellezza e la vivacità tipiche del carretto siciliano.

Per tutti i gusti

I Christmas Market, a Londra e presto a Milano, offrono un’ampia scelta, pensata per ogni tipo di desiderio natalizio, dal ready-to-wear donna, uomo e bambino agli accessori, Per i più piccoli, novità del 2019, c’è una minicollezione di bambole. Ognuna è alta circa 40 centimetri e i volti risultano dolci ed espressivi grazie al tocco delicato delle mani di una pittrice italiana che ne ha disegnato i lineamenti. L’artista si è servita delle palette colore selezionate dai make up artist Dolce&Gabbana, ricreando il trucco secondo i codici estetici del brand. Anche i capelli delle bambole, setosi e morbidi al tatto, rispecchiano la cura e l’amore per i dettagli. ci sono poi corner dedicati a profumi e make up e occhiali.

Collaborazioni speciali

Prosegue la partnership con Smeg per collezione dei piccoli elettrodomestici Sicily is My Love: tostapane, spremiagrumi, bollitore, frullatore ed estrattore di succo sono arricchiti da decori siciliani, rimando alla cultura e ai valori dell’isola. Limoni, agrumi, fichi d’india e ciliegie sono affiancati a delicati motivi floreali ispirati ai bouquet delle coste e dei paesaggi del Sud Italia. Le immagini del vulcano Etna circondato da greche ornamentali si sposano con le pittoresche rovine del tempio greco di Castore e Polluce situato nella Valle dei Templi. Dolce&Gabbana e Pastificio Di Martino celebrano poi la pasta, il piatto simbolo della cultura gastronomica italiana, colorando le confezioni con i motivi delle maioliche siciliane e con rimandi ai più famosi simboli e monumenti della penisola. Per il Natale 2019, è stata realizzata una nuova latta sui toni del blu, rimando al paesaggio di Napoli, arricchita da decori marittimi e simboli della tradizione italiana, come la figura di Pulcinella e scene di convivialità familiare. Per accompagnare la pasta del Pastificio Di Martino e creare un piatto squisitamente italiano, la latta da 400 grammi di Pomodorino Corbarino, ingrediente immancabile nella cucina mediterranea. Le latte sono accompagnate da piccole sorprese speciali, come il grembiule e la coppia di tovagliette all’americana: gli accessori ideali per preparare e completare le prelibatezze del Pastificio di Martino con la creatività di Dolce&Gabbana.

Dulcis in fundo

Sempre in ambito prelibatezze, Dolce&Gabbana e Fiasconaro rinnovano la loro collaborazione, scaturita dall’incontro fra nord e sud e tradotta nella rivisitazione della tipica ricetta milanese del panettone con gli ingredienti e i sapori della Sicilia, in un perfetto connubio di tradizione e modernità. In aggiunta ai classici panettoni della collezione, quello al Pistacchio di Sicilia ricoperto di cioccolato bianco con morbida crema di pistacchi da spalmare e quello agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia, quest’anno la creatività di Dolce&Gabbana e l’arte dolciaria di Fiasconaro danno vita a due nuove ricette dal sapore unico: il Panettone tradizionale con vino perpetuo Vecchio Samperi di Sicilia e il Panettone alle castagne glassate e al gianduia. I dolci possono essere accompagnati da inedite creme spalmabili da 200 grammi acquistabili separatamente: alle mandorle, al cioccolato e al pistacchio.