Apre a Mestre il centro per batterie d’avanguardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un nuovo Centro di Eccellenza sulle Batterie all’avanguardia in Italia: lo ha inaugurato a Mestre Intertek, tra le aziende leader nella fornitura di servizi di Total Quality Assurance per le industrie di tutto il mondo. Il nuovo Battery Xcellence Centre è una struttura di 500 metri quadri dotata di ciclatori all’avanguardia, camere climatiche e a nebbia salina, piani vibranti e apparecchiature per prove meccaniche oltre a due container antincendio certificati ATEX e una camera di prova in quota dedicata. Tutto ciò per soddisfare le esigenze di test per la sicurezza del trasporto e dello stoccaggio, la sicurezza funzionale e le prestazioni per un’ampia gamma di celle e battery pack. Il team italiano supporterà così le imprese in una vasta gamma di settori - tra cui quello automobilistico, dei trasporti, dell’energia e dei beni di consumo - per portare con successo i propri prodotti dalle fasi iniziali di progettazione fino alla valutazione della conformità e all’accesso al mercato globale. L’Italia assume dunque un punto centrale integrando i centri di eccellenza europei esistenti nel settore batterie di Intertek - Paesi nordici, Regno Unito e Germania – e consentendo all’azienda di portare la propria esperienza dai mercati delle batterie più maturi in Italia, per la più ampia regione del Sud Europa. non sono semplicissimi da trovare. Quattro le nuove assunzioni - tutti profili ad elevata specializzazione - con l’obiettivo di arrivare a 15 entro la fine del 2024. La scelta di Mestre è legata «a diversi fattori tra cui sicuramente la centralità che ha sia in termini di valore generato che innovazione della regione Veneto nel panorama industriale italiano ed europeo», fa sapere l’azienda. Arianna Fogar, general manager per il business dei prodotti elettrici ed elettronici di Intertek nell’Europa meridionale ed orientale, spiega che hanno avuto un ruolo anche «il bacino di utenza delle aziende locali in espansione, le connessione logistiche ottimali con il resto d’Italia ed Europa, possibili sinergie con l’università di Venezia , la vicinanza del laboratorio Intertek Electrical di Udine».