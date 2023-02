Apre a Roma il primo Kia Energy House

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trova spazio all'interno dell'Enel X Store di Corso Francia a Roma il primo Energy House che la filiale italiana di Kia ha voluto creare per dare la possibilità a tutti di provare con mano quello che può offrire il futuro della mobilità elettrica e sostenibile che il brand coreano è in grado di offrire.

Lo spazio mette a disposizione ben sei punti di ricarica di tipo Hpc (High Power Charging) che consentono di ricaricare le auto elettriche sfruttando una potenza di 350 kW. A questi si aggiungono i WayPole per la ricarica in AC da 22 kW + 22 e un WayMedia, un nuovissimo pannello digitale che ospita anche due WayBox.

Kia energy House nasce quindi con l'intento di far conoscere da vicino i prodotti di Kia e le soluzioni di Enel. E per rendere più confortevole questo luogo che trasuda “mobilità sostenibile” Enel X ha rivisto gli interni per coinvolgere maggiormente il cliente offrendo ora uno spazio a misura delle sue esigenze. Stesso dicasi per l'area esterna allo store che da un luogo di passaggio si è trasformata in un luogo di sosta con ampio utilizzo di materiali naturali e di aree verdi che favoriscono il confort ambientale e l'incremento della biodiversità.In questo spazio Kia offre agli utenti una serie di contenuti digitali, ma anche vetture in test drive e verrà spiegato tutto quello il brand ha intenzione di fare per progredire nella sua trasformazione in sustainable mobility solutions provider.Non a caso la casa coreana prevede di lanciare 14 modelli elettrici entro il 2027 e di conseguenza raggiungere una quota del 6,6% del mercato globale dell'elettrico (esclusa la Cina), oltre a una quota del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly.