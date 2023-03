Apre a Torino la seconda Region di Google Cloud in Italia: impatto miliardario per territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo Milano è arrivato il turno di Torino, e l'Italia diventa l'unico Paese in Europa in cui il colosso californiano ha avviato due Region (sono 35 quelle attive nel resto del mondo) per mettere a disposizione la propria galassia di servizi cloud alle aziende e alle pubbliche amministrazioni italiane impegnate nel processo di digitalizzazione. In termini di impatto economico, come ha rilevato un recente studio realizzato dall'Università di Torino, le due strutture potrebbero potenzialmente generare in Piemonte e Lombardia un giro d'affari fino a 3,3 miliardi di euro entro il 2025. A livello di ecosistema, invece, un rapporto elaborato dal gruppo Energy & Strategy del Politecnico di Milano ha calcolato come i progetti lungo la supply chain (grazie al supporto delle due Region) potrebbero sviluppare un mercato potenziale per i partner tecnologici di Google (fra questi TIM) di oltre 1,9 miliardi di euro nel triennio 2023-20252.

Business continuity semplificata e ridondante

La nuova Region, come si legge nella nota diffusa dalla società, sarà in grado di offrire soluzioni cloud ad alta disponibilità con funzionalità di “data sovereignty” e di residenza dei dati e garantirà un accesso più rapido alla rete globale di infrastrutture di Google Cloud per la gestione e l'esecuzione delle applicazioni mission-critical.Fra i servizi standard disponibili vi sono Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL e Cloud Identity mentre alla voce funzionalità critiche spiccano gli strumenti di monitoraggio della data residency de ei servizi di virtual private cloud e la crittografia predefinita. Le aziende clienti che operano in Italia, come confermano i portavoce di Google, potranno da oggi in poi far leva su una continuità operativa delle proprie attività It e di business migliore e semplificata, distribuendo i carichi di lavoro su un'infrastruttura geo-ridondante che promette di soddisfare qualsiasi esigenza di disaster recovery. Fra le aziende direttamente interessate all'apertura della nuova Region vi è Intesa Sanpaolo. La banca torinese - come ha spiegato l'Executive Director Sistemi Informativi, Enrico Bagnasco – beneficerà delle soluzioni di hyperscaling in cloud messe a disposizione dall'infrastruttura di BigG per accelerare ulteriormente il percorso di digitalizzazione dei propri servizi.

Loading...