APRILE / Dacia Spring

È il primo modello elettrico del marchio low cost che vuole tenere fede alla propria filosofia annunciando che si tratterà della vettura a emissioni zero più economica disponibile sul mercato. La Spring è lunga 3,73 metri, ha un passo di 2,42 metri ed è alta 1,49 metri, ma i passaruota bombati e i gruppi ottici a Led ne esaltano la presenza su strada. All'interni gli accenti blu delle finiture sono un richiamo alla tecnologia elettrica, mentre la leva del cambio è sostituita da un comando rotante. Include un display da 3,5 pollici nella strumentazione e da 7 pollici dell'infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il motore elettrico eroga 44 cv ed è abbinato a batterie da 26,8 kWh per un'autonomia di 225 km e fino a 295 km nel ciclo urbano. La modalità Eco riduce la potenza a 37 cv e non supera i 100 kmh di velocità, mentre in modalità standard la vettura raggiunge i 125 kmh.