Aprile / DS9

l brand di lusso del Gruppo Psa dopo due crossover lancia un terzo modello che prende il nome di DS 9 è una ammiraglia che si va ad affiancare alle attuali DS 3 Crossback e DS 7 Crossback. Lunga 4,93 metri con un passo di 2,9 metri per offrire il massimo confort a tutti i passeggeri in particolare quelli che siedono nella parte posteriore. Trattandosi di un'ammiraglia, grande attenzione è stata rivolta al confort di bordo. La DS 9 offrirà, infatti, finiture esclusive come la plancia che è rivestita di pelle Nappa e il padiglione arricchito dall'Alcantara. Tutti i passeggeri potranno utilizzare sedili regolabili elettricamente, ma anche climatizzati oltre che dotati di funzione di massaggio. In aggiunta la console centrale estesa nell'area posteriore avrà un ruolo chiave per integrare i comandi dei servizi secondari. la DS 9 sarà offerta unicamente in versione E-Tense Plug-in Hybrid. Il propulsore Puretech e il motore elettrico erogano in totale 225 cv e sono abbinati al cambio automatico otto marce e alla trazione anteriore. La batteria da 11,9 kWh permette di percorrere da un minimo di 40 km fino ad un massimo di 50 km con una velocità massima limitata a 135 kmh.