Aprile / Maserati MC20 e Levante Restyling

Nata e progettata a Modena, la nuova MC20 conferma il ruolo centrale della città emiliana nel futuro del marchio del Tridente. Realizzata nello storico stabilimento di via Ciro Menotti, dove fino a novembre 2019 venivano assemblate GranTurismo e GranCabrio, la nascita della MC20 ha comportato un profondo restyling dell'impianto modenese. Anche il nuovo motore V6 battezzato Nettuno nascerà all'ombra della Ghirlandina, nell'appena nato Polo Motori. Assicurare prestazioni da supercar, rispettare lo stile e Maserati e garantire il comfort di una Gran Turismo. È stata questa la missione degli ingegneri Maserati durante la progettazione della MC20. L'aerodinamica è stata studiata con oltre duemila ore/uomo di lavoro nella Galleria del Vento Dallara e più di mille simulazioni di fluidodinamica CFD (Computational Fluid Dynamics). Le portiere Butterfly oltre alla funzione estetica sono importanti perché permettono un'entrata e un'uscita dall'abitacolo ottimale. Le tre iconiche prese d'aria laterali vengono riproposte nella parte laterale del lunotto posteriore, dove viene raffigurato anche un Tridente. Passando alle prestazioni questo si traduce in una velocità massima di oltre 325 km/h e in uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di 3 secondi. A bordo si ritrova la nuova Era Maserati, con una dotazione hi-tech finalmente all'avanguardia. Due gli schermi, da 10 pollici: uno per il cockpit, l'altro per il Maserati Touch Control Plus (MTC Plus Mia). Nel tunnel centrale rivestito in fibra di carbonio, regna la pulizia e il rigore: il caricabatterie wireless per smartphone, il selettore di modalità di guida (Gt, Wet, Sport, Corsa e un quinto Esc Off che disattiva i controlli), due pulsanti per le marce, gli alzacristalli, il comando del volume dell'Infotainment e sotto il bracciolo compare un vano porta oggetti. Tutti gli altri comandi sono sul volante, con il tasto riservato all'accensione a sinistra e il launch control a destra. Ad aprile arriverà su strada anche il rinnovato Maserati Levante Restyling, aggiornato nelle dotazioni, nello stile e nelle motorizzazioni