Aprilia Rs 457, com’è fatta la piccola sportiva di Noale

Al suo primo bagno di folla dopo la presentazione di settembre, la Rs 457 è la stella dello stand Aprilia a Eicma 2023, a fianco della sorella maggiore Rs 660 che ha rivoluzionato il mondo delle sportive di media cilindrata creando un nuovo segmento. La Rs 457 nasce come un progetto completamente nuovo, sviluppato dove nascono tutte le Aprilia, comprese quelle impegnate in MotoGp: rappresenta l’anello di congiunzione tra le prime motorizzazioni 125, e la Rs 660, e va a completare la famiglia che arriva fino alle superbike V4.

Guida con patente A2

La Rs 457 è vanta il miglior rapporto peso-potenza possibile per una moto guidabile con patente A2: 175 kg in ordine di marcia per una potenza massima del bicilindrico fronte marcia di 35 kW (il massimo consentito dalla normativa per la A2). A tali valori è associata una ciclistica rigorosa: il telaio in alluminio sfrutta il basamento del motore come elemento portante, soluzione mutuata dalla Rs 660, per contenere il peso e offrire le qualità dinamiche e il piacere di guida che sono il marchio di fabbrica delle Aprilia. La forcella con steli da 41 mm e corsa da 120 mm è regolabile nel precarico, così come il mono posteriore, che lavora sul forcellone in acciaio. L’impianto frenante prevede il disco anteriore da 320 mm, con pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale di ByBre (dietro la pinza ByBre morde un disco in acciaio da 220 mm); l’Abs a due canali offre una doppia mappa di utilizzo: su entrambe le ruote o solo sull’anteriore.

Elettronica da vera sportiva

Il sistema Ride by Wire – introdotto per prima da Aprilia con la Shiver – gestisce il motore grazie anche a tre riding mode che intervengono sull’erogazione di potenza e coppia e sul controllo di trazione, a sua volta regolabile su tre livelli e anche escludibile. Tra gli accessori troviamo anche il cambio Quickshift.