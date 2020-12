Aprilia Rs 660

L'Aprilia Rs 660 abbina sportività e comfort, con un motore da 100 cv e molti sistemi elettronici ad assistere il pilota (controllo di trazione e d'impennata, cinque mappe motore), creando un nuovo segmento: le sportive stradali premium di media cilindrata. Offerta a 11mila euro, la Rs 660 monta un bicilindrico frontemarcia da 660 cc Euro 5 di nuova concezione, che ha funzione portante per telaio e forcellone, entrambi in alluminio pressofuso, così da contenere la massa in 183 kg in ordine di marcia. Le quote ciclistiche rendono la Rs 660 un riferimento in termini di agilità, con un impianto frenante Brembo dimensionato su potenze superiori e l'Abs regolabile con funzione cornering. Efficaci la strumentazione a cristalli liquidi a colori ben leggibile e i fari full led.