Aprilia RS 660, la supermedia che non c’era

Premettendo che le moto provate sono ancora preserie, nel test su strada la Aprilia RS 660 si dimostra una moto già matura e con una sua spiccata individualità, tale da renderla davvero una proposta unica sul mercato. Abitabile e confortevole nonostante le dimensioni ridotte, propone una posizione di guida sportiva ma naturale. I semimanubri sono ben aperti e non troppo bassi, le pedane giustamente alte e arretrate per uso sportivo ma non costrittive nella guida stradale, mentre la sella ben conformata e imbottita non mette in difficoltà anche i meno alti, essendo a quota a 82 cm. Una volta in movimento la sensazione di maneggevolezza è immediata e il peso ridotto rende convincente la spinta del motore, del quale soddisfa l'ampio range di erogazione con un'ottima regolarità ai bassi regimi e un allungo fino a 11.500 giri davvero inaspettato e gustoso. La perfetta risposta del gas è accompagnata dall'esaltante sonorità in un crescendo che sopra i 9.000 giri ricorda da vicino la superbike RSV4. Decisamente a punto il comparto elettronico, TC e ABS, al pari del cambio elettronico con blipper in scalata. Tra le curve si apprezzano tanto la maneggevolezza sul misto quanto il rigore nel mantenere la linea senza alcuno sforzo sul veloce. Da riferimento la frenata.

Nel complesso la RS 660 si è dimostrata una piacevole sorpresa e rappresenta la dimostrazione del fatto che divertimento alla guida e potenze ragionevoli possono coesistere. Il listono pare da 11 mila euro.