Aprilia Touareg 660

È stata svelata pochi giorni fa quando il marchio di Noale ha annunciato la possibilità di prenotarla online, con prezzo di listino da 12mila euro: la Tuareg 660 nasce sulla base della meccanica di Rs 660 e Tuono 660 ed è concepita per superare il fuoristrada più duro e allo stesso tempo per essere facile e confortevole nei viaggi. Leggera e potente (187 kg per 80 cv), la nuova Tuareg 660 si distingue per l'ergonomia di guida espressamente studiata per il fuoristrada, con manubrio ampio e alto e un girovita molto snello per facilitare i movimenti in sella. Ricca la dotazione: sospensioni con elevata escursione, impianto d’illuminazione full led, strumentazione Tft a colori da 5 pollici, pacchetto di controlli elettronici Aprc con Ride-by-Wire multimappa che include traction control, cruise control, engine brake e differenti mappature del motore, oltre a quattro Riding Mode personalizzabili.

1/11 3/11 Menu