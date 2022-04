Aquadulci - Chia (Cagliari)

Appuntamento il 21 maggio, in località Spartivento di Chia, per la riapertura di Aquadulci, un'oasi dedicata al benessere, con il suo grande giardino, le piscine, i massaggi nel gazebo in bambù con le essenze bio delle piante autoctone, le camere minimal che richiamano i materiali naturali usati dagli artigiani del posto, come giunco, salice, lane tessute e arazzi della tradizione. Nel ristorante Aquadulci le eccellenze isolane: dall'aragosta di Sant'Antioco al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula, e ancora le paste fresche tradizionali e la pasticceria.

