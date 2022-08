Aquafil sale in Borsa dopo accordo per acquisizione in India

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 ago - Acquisti su Aquafil in Borsa, dopo l'annuncio della possibile acquisizione di una società in India. Il titolo è tra i migliori del listino. Aquafil ha sottoscritto un accordo non vincolante per l`acquisizione della maggioranza di Gujarat Polyfilms, società attiva sul mercato indiano nella produzione di Nylon 6 e fibre tessili. Il term-sheet ha durata di 5 mesi. «Si tratta di una operazione interessante per Aquafil considerando la dimensione di Gujarat», dicono gli analisti di Equita.

La società indiana ha 55 mln di fatturato nell`esercizio chiuso a marzo 2022, «il 7%/8% del fatturato di Aquafil e il mercato indiano di riferimento è uno dei principali per crescita interna». Per Equita, l`acquisizione consentirebbe ad Aquafil di aumentare la capacità di polimerizzazione per l`intero mercato asiatico consentendo eventuali ulteriori espansioni nella regione. Resta da valutare l`eventuale costo di acquisizione, concludono gli analisti che hanno un buy sul titolo con target price a 7,8 euro.