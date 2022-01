Aquila Capital lancia il fondo Southern Europe Logistics

«Negli ultimi anni – ha aggiunto Lars Meisinger, head international client advisory & corporate development di Aquila Capital – il rendimento complessivo della logistica ha superato tutti gli altri settori immobiliari e ci aspettiamo che questo continui. La persistente incertezza legata alle interruzioni della supply chain sta sostenendo la domanda di centri di distribuzione in virtù del loro ruolo centrale nell’e-commerce. In un mondo post-Covid, ci aspettiamo che le aziende continuino a puntare su un numero sempre maggiore di spazi logistici per adeguarsi alle tendenze di consumo in rapida evoluzione e per rendere le catene di fornitura più resilienti in caso di nuove interruzioni».

La crescita dei canoni di affitto in Europa

«I canoni d’affitto europei per le proprietà logistiche – ha concluso Rolf Zarnekow, head of Real Estate di Aquila Capital – stanno aumentando più velocemente di quanto abbiano fatto in oltre un ventennio. Questa crescita delle locazioni è per lo più concentrata nelle posizioni strategiche delle principali aree metropolitane, mentre le posizioni meno centrali dei big box restano indietro. Anche per questi ultimi, però, la crescita dei canoni di locazione sta gradualmente superando l’inflazione a causa dei problemi di disponibilità. Ci aspettiamo che questo trend continui, poiché il tasso di utilizzo rimarrà probabilmente a un livello strutturalmente più elevato. Nonostante il tasso di sfitto per strutture logistiche moderne e ben posizionate sia stato molto basso per molti anni, anche il tasso di sfitto complessivo è sceso in un numero crescente di località e sosterrà quindi un’ulteriore crescita dei canoni d’affitto».

Dal 2012, Aquila Capital ha un solido track record negli investimenti logistici, con un focus sulle strutture logistiche verdi in Germania, Spagna, Portogallo e Italia. Il volume totale delle transazioni dal 2012 ammonta a più di 729 milioni di euro con un’area affittabile totale di più di 879mila metri quadrati.