Aquileia ha ceduto l’Hilton Garden Inn di Malpensa

Doppia acquisizione nell’hospitality di lusso. Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit, specializzata nella gestione del credito garantito e nel real estate, ha annunciato il closing della vendita dell’hotel Hilton Garden Inn di Malpensa al fondo di investimento greco Prodea e di Malpensa Gestioni, società locatrice dell’hotel, al gruppo leader internazionale di hotel management Zeus International.

Il complesso alberghiero si trova a 7 km dall’aeroporto internazionale di Malpensa e a 50 km dal centro di Milano.

È dotato di 207 camere, un ristorante con una capienza di 150 persone e un bar-caffetteria. L’hotel offre anche strutture congressuali: cinque sale autonome e completamente attrezzate a livello tecnologico che possono ospitare fino a 700 persone. Un transfer gratuito tra hotel e aeroporto è compreso nei servizi offerti alla clientela.



«Il closing di questa operazione – ha spiegato Alfredo Balzotti, direttore generale di Aquileia Capital Services – è un segnale positivo per la ripartenza del settore dell’hospitality, che continua a riscuotere l’interesse degli investitori. Milano rimane la piazza principale di questo mercato e la vendita che annunciamo oggi ne è la dimostrazione. Nonostante l’emergenza sanitaria, con una importante attività di asset management volta a salvaguardare l’occupancy in una destinazione aeroportuale, abbiamo riportato il valore dell’albergo ai livelli pre-Covid. Non da ultimo l’operazione di Malpensa rafforza ulteriormente i rapporti con Zeus International».