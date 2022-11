Arabba-Marmolada, eden per il free ride

Indiscusso tempio dello sci (oltre 62 km di piste ) grazie a impianti di risalita veloci e funzionali alimentati ad energia rinnovabile, regala un autentico posto in prima fila per godersi lo spettacolo unico del massiccio del Sella e del ghiacciaio della Marmolada.

Due gli itinerari sugli sci che passano da qui: lo skitour della Grande Guerra, che ripercorre il fronte dolomitico lungo il quale si scontrarono tra il 1915 e il 1917 i Kaiserjäger austriaci e tedeschi da una parte e gli Alpini italiani dall'altra (Marmolada, Pelmo, Civetta, 5 Torri, Tofane, Lagazuoi, Cime di Fanes, Conturines, Sassongher, Sella), e la Sellaronda, il famoso “giro dei quattro passi”, 40 km con gli sci ai piedi, un'esperienza accessibile anche agli sciatori meno esperti con la telecabina a 8 posti Portados che possono percorrere il mitico giro senza affrontare il muro in vetta di Porta Vescovo. Gli appassionati dello sci di fondo possono godere dei 3 anelli a loro interamente dedicati: un tracciato di 7,5 chilometri che si estende nella conca di Malga Ciapela

Per chi è in cerca di emozioni “fuori pista” Arabba offre meravigliose distese di neve fresca e non battuta per adrenaliniche discese in freeride, lungo i pendii di Porta Vescovo, in Marmolada o sugli altri tracciati mozzafiato che scendono dal massiccio del Boè. Da anni impegnata a promuovere il rispetto dell'ambiente circostante la Società Funivie Arabba è diventata Benefit e punta a offrire un'esperienza di montagna emozionante, autentica, inclusiva, conforme al principio della sostenibilità economico-sociale del territorio



