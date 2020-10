Arabba non teme l’effetto Covid e punta sull’innovazione e un portale smart Con Destination Spa si vuole creare un circolo virtuoso tra strutture ricettive, flussi turistici via web e territorio e offrire un’alternativa a Booking.com di Lucilla Incorvati

Arabba

Con Destination Spa si vuole creare un circolo virtuoso tra strutture ricettive, flussi turistici via web e territorio e offrire un’alternativa a Booking.com

2' di lettura

Dalla prossima stagione invernale il comprensorio sciistico Arabba - Marmolada, forte del neonato gruppo Funivie Arabba, per la gestione dei flussi turistici sul web potrà contare su Destination S.p.a., società che conta milioni di utenti al proprio attivo e che ha in progetto lo sviluppo di nuovi portali completamente automatizzati al servizio degli ospiti e di interfaccia per le strutture ricettive sul territorio. Un’innovazione di cui potrà beneficiare tutto il territorio delle Dolomiti.



Un nuovo portale al servizio del territorio

Grazie ad un investimento di un milione di euro Destination S.p.a. punta a sviluppare in maniera significativa il portale Dolomiti.it ed in seguito alcuni altri servizi online sempre legati ai servizi turistici sul territorio. Tra gli altri progetti c’è quello di una web tv altamente personalizzabile, tramite teledolomiti.it, e il meteo dedicato con dolomitimeteo.it. Il 12 ottobre ha preso il via il nuovo Dolomiti.it, portale che raccoglie al suo interno oltre 5.000 strutture, mirando così a diventare il portale di riferimento delle montagne. In un momento certamente tumultuoso a causa dell'emergenza Covid-19, le strutture e le attività turistiche dell’area potranno trarre vantaggio da un servizio di prenotazione altamente specifico rispetto a quelli più generalisti offerti dalle grandi multinazionali della prenotazione turistica, riuscendo a creare così un forte valore aggiunto sul territorio.

Il passato e il futuro

Il portale dolomiti.it è in rete dal 1996 e ha oltre 3.500.000 utenti unici, circa 150.000 iscritti alla newsletter, 103.000 follower su Instagram e 50.000 fan su Facebook. Numeri che si mira a raddoppiare nei prossimi mesi grazie al lancio della nuova versione ed alla spinta garantita dall'entrata di Funivie Arabba. A livello tecnologico la versione automatizzata del portale e uno sviluppo ulteriore del traffico, darà l'opportunità a tutte le strutture del territorio di essere visibili sul web in maniera gratuita da milioni di utenti, costruendo una base molto importante per l'incremento delle prenotazioni alberghiere. «L'idea di Funivie Arabba è quella di coinvolgere albergatori e strutture turistiche direttamente nella compagine sociale di Destination S.p.a. - racconta Marco Grigoletto, CFO di Funivie Arabba - per permettere loro di rendersi partecipi all'indotto generato, evitando che questo vada sempre a finire sui conti esteri delle ben conosciute OTA».