Arabia Saudita: 20 miliardi sul turismo per il dopo petrolio. Niente niqab per le turiste occidentali

Visti turistici per 49 Paesi

C’è molto lavoro da fare. A cominciare dalle procedure burocratiche. In settembre le autorità saudite hanno annunciato la creazione di visti turistici per 49 Paesi, tra i quali l’Italia. Un passaggio necessario ma al contempo rivoluzionario per un regno abituato a ricevere solo un turismo religioso, per quanto importante (sono 3 milioni i musulmani stranieri che ogni anno compiono l’hajj, il pellegrinaggio verso Mecca e Medina) .

«L’apertura al turismo internazionale rappresenta un momento storico per il nostro Paese – ha dichiarato di recente il responsabile del turismo saudita, Ahmed al-Khateeb – I visitatori saranno sorpresi dai tesori che vogliamo condividere con loro, 5 siti protetti dall’Unesco, una vibrante cultura locale, e bellezze naturali da togliere il fiato».



Niente niqab per le donne occidentali

Non è poco per un Paese, considerato la culla del wahabismo, una delle forme più rigide dell’Islam sunnita. Il dilemma su come conciliare il turismo internazionale, soprattutto quello proveniente dai Paesi occidentali ma anche orientali, con questa società estremamente conservatrice e religiosa è stato risolto con una sorta di codice comportamentale, ancora piuttosto vago. Le turiste occidentali, comunque, non dovranno coprirsi di nero da capo a piedi, come le donne saudite. Dunque niente Niqab, e niente Alabya. Sarà loro richiesto, invece, di vestirsi in «modo decoroso». Uno dei comportamenti appropriati per non urtare la sensibilità della popolazione locale.

Turismo, uno dei pilastri per diversificare l’economia

I ferventi religiosi e gli ambienti più conservatori sauditi dovranno accettare anche questo ennesimo cambiamento voluto dal principe reggente Mohammed Bin Salman. Dopo l’ abolizione del divieto di guida per le donne , nel 2017, il graduale alleggerimento delle restrizioni in termini di libertà a cui sono sottoposte , dopo aver “digerito” il fatto di veder il sesso femminile al cinema e alle manifestazioni sportive , la parte più conservatrice dell’Arabia si chiede il perché di questa svolta improvvisa, di questa accelerazione.



La risposta è semplice. Il turismo è considerato parte essenziale di Vision 2030, l’ ambizioso piano voluto dal giovane Bin Salman , l’uomo più influente del regno, volto a diversificare l’economia saudita dalla dipendenza del greggio. In questo piano di investimenti faraonici, e di graduali riforme sociali, il turismo rappresenta uno dei settori di punta per preparare l’Arabia Saudita all’era del dopo petrolio.

Gli obiettivi sono davvero ambiziosi; in poco più di 10 anni il Governo saudita punta a far passare il contributo del settore turistico sul Pil dal 3% al 10 per cento. Sempre entro il 2030 le autorità saudite intendono raggiungere il tetto delle 100 milioni di visite annuali, tra turisti interni ed internazionali. Tutto ciò dovrebbe produrre un milione di nuovi posti di lavoro, una mole enorme per un Paese di poco più di 30 milioni di abitanti dove tuttavia le sperequazioni sociali ed economiche, e la disoccupazione, stanno crescendo a ritmi sostenuti. Il piano, annunciato nel 2017 da Riad prevede di trasformare 50 isole sul Mar Rosso in resort di lusso. Ma, nelle intenzioni, sarà dato spazio anche ad un turismo più selettivo.