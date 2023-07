Arabia Saudita alla conquista dei minerali verdi: primo investimento con Vale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dal petrolio ai metalli per la transizione energetica. L’Arabia Saudita aveva annunciato di voler diversificare anche in questa direzione. Ed ecco il primo passo nell’arena internazionale: un investimento da 2,6 miliardi di dollari in contanti per rilevare il 10% di una società in cui Vale, gigante brasiliano del ferro, ha conferito importanti miniere di rame, nickel e altri metalli, in parte situate in Canada e Indonesia. I capitali freschi apportati da nuovi soci agevoleranno un rapido sviluppo...