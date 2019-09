Aramburu: «I libri mi hanno salvato dall’abisso della violenza»

«È una visione troppo ottimistica. Certo, sarebbe fantastico che un libro potesse aiutare una società a trovare una pacificazione interna o un qualche tipo di riconciliazione. Questo non vuol dire che la letteratura sia inutile. Ma per avere una massa critica e poter smuovere le cose, un libro dovrebbe essere letto da una moltitudine di gente. Tuttavia penso che attraverso un romanzo si stabilisca un dialogo profondo fra chi scrive e chi legge. E se non può aiutare a risolvere una situazione conflittuale, credo che la letteratura possa contribuire a far sì che di quel problema si parli. Inoltre l'influenza della letteratura non è solamente di carattere contenutistico, ma anche di carattere estetico. L’estetica può essere addirittura più importante di alcuni elementi di natura filosofica o ideologia. E questo lo vediamo ogni volta che ci sono le elezioni: molti candidati vengono eletti non per le loro idee, ma per il loro modo di presentarsi e a volte addirittura per il loro fascino».

E qui Fernando Aramburu tocca un tasto dolente della politica mondiale degli ultimi anni. Lui che è nato e cresciuto in un mondo segnato profondamente dal separatismo è preoccupato per l’affermazione nei nuovi nazionalismi in Europa, anche se sottolinea le grandi differenze con il passato.

«Le attuali forme di nazionalismo sono una novità per l'Europa, ma non per la Spagna. Credo che questo nuovo nazionalismo non sia comparabile con quello che generò tante tragedie nel Ventesimo secolo. Quello era un nazionalismo invasivo, in cui l'idea di base era combattere il vicino e appropriarsi del suo territorio. Il nazionalismo che si sta affermando in alcuni Paesi europei è una sorta di ripiegamento: creazione di muri, creazione di spazi ridotti dove solamente un certo tipo di cittadini avrebbe diritto di vivere. D'altro canto dobbiamo ricordare che le persone hanno bisogno di un'identità, intesa come collettività. Il problema è la strumentalizzazione: paura della globalizzazione, dei migranti, della perdita del lavoro, dei meccanismi economici e finanziari che non riusciamo a controllare. Così alcuni politici fanno promesse del tipo “se chiudiamo le nostre frontiere, risolveremo tutti i problemi, saremo molto forti e vivremo nel migliore dei modi”. Ovviamente è una falsità e risponde a una visione totalmente retrograda dell'Europa e del mondo. La Gran Bretagna e la Brexit sono un esempio eloquente. Il nazionalismo ha bisogno di un nemico e quindi è di per se stesso anti-umanista. Si contrappone all'idea di un'Europa come una casa comune di tutti noi. Io vivo in Germania da trentacinque anni, mi muovo in Europa senza sentirmi straniero da nessuna parte, nessuno mi controlla alle frontiere. E invece questo nazionalismo che sta nascendo in tanti Paesi non vede di buon occhio la scelta dei popoli europei di vivere insieme. Io sono legato a due paesi. Uno è la Germania, dove penso che abbiano una sorta di freno storico all'avanzata di questi fenomeni ultranazionalisti perché ricordano il passato nazista e l'altro è la Spagna, che è per sua vocazione estremamente europeista. Anche il separatista spagnolo non avversa l'idea di un'Europa unita».

Aramburu ha sempre uno sguardo carico di umanità nei confronti dei suoi personaggi, anche quando si trovano, magari loro malgrado, dalla parte sbagliata. In Dopo le fiamme c'è una ragazza che resta invalida dopo lo scoppio di una bomba piazzata davanti una banca, ma c'è anche una madre che va a trovare il figlio detenuto in un carcere di massima sicurezza. C'è un uomo, padre di un terrorista, che si trova in ospedale nella stanza di una vittima di un attentato e finisce, commosso, per chiedergli scusa. Aramburu ha sempre uno sguardo umano, dunque, ma anche uno sguardo dall'alto, senza giudizi.

«Io gioco la carta della letteratura –ci spiega- e non condiziono la letteratura alla pur grande importanza che un argomento può avere. Per parlare della rilevanza di un tema ci sono gli storici e i sociologi che lo affronteranno a partire dai dati. La mia materia prima è l'essere umano in tutta la sua complessità, in tutto ciò che lo contraddistingue e lo costituisce. Cerco di trasmettere la complessità dell'essere umano. Lo faccio anche con piccoli dettagli passando attraverso l'osservazione degli altri. Da sempre amo trascorrere ore e ore seduto ad un caffè per osservare i passanti e immaginare per ognuno di loro una storia. Metto un grande impegno per dare uno spessore umano a tutti i miei personaggi e per fare ciò devo necessariamente mettere da parte le mie opinioni. Le opinioni non servono per fare letteratura. Le opinioni eventualmente si discutono durante un'intervista. Quello che voglio è trasmettere emozione».