Aramco debutta in Borsa e guadagna il 10%. In mani saudite l’80% delle azioni collocate Sarà un’Ipo da record, come voleva la casa reale saudita. Il prezzo di apertura è di 35,2 ryal, ma la quotazione del colosso petrolifero di Riad si dimostra fino in fondo una vicenda locale: gli investitori stranieri hanno voltato le spalle all’operazione e oltre l’80% delle azioni sono finite in mano a cittadini o istituzioni saudite. di Sissi Bellomo

(Reuters)

Doveva essere l’Ipo del secolo, in grado di mettere Saudi Aramco al centro della scena internazionale dell’Oil & Gas. Ma il debutto in Borsa del gigante del petrolio saudita – per quanto di successo – resterà una vicenda locale. Oltre l’80% delle azioni collocate da Riad è infatti finito in mano a investitori sauditi, in buona parte legati al governo. Le azioni della società sono salite del 10% nella fase pre-asta , mentre il prezzo ufficiale di apertura è di 35,2 ryal, il 10% in più rispetto ai 32 dollari in ipo.

La notizia è emersa alla vigilia della quotazione della compagnia sul Tadawul, il listino di Riad: un evento che il principe ereditario Mohammed Bin Salman sognava dal 2016, quando aveva descritto l’Ipo come la chiave di volta del progetto Vision 2030, destinato a diversificare l’economia saudita, attenuandone la dipendenza dal petrolio.

All’epoca l’ambizione era collocare il 5% del capitale di Aramco, non solo in patria ma anche in una grande piazza finanziaria internazionale, spuntando una valutazione di 2mila miliardi di dollari.

Il piano è stato drasticamente ridimensionato. Londra e New York sono uscite (forse definitivamente) di scena, così come qualsiasi altra borsa straniera. E sul Tadawul viene collocato oggi soltanto l’1,5% della compagnia, anche se nei prossimi 30 giorni è probabile che si salirà fino all’1,7%, visto che almeno in parte sarà esercitata la greenshoe, che consente di incrementare fino al 15% il numero di azioni in vendita.

Comunque vada, l’Ipo si è già guadagnata una menzione nel Guinness dei primati. Con 25,6 miliardi di dollari – o addirittura 29,4 miliardi, inclusa la greenshoe – Aramco ha battuto il record della cinese Alibaba, che nel 2014 aveva raccolto 25 miliardi New York). La compagnia riesce anche a diventare la prima al mondo per capitalizzazione, con ben 1.700 miliardi di dollari all’esordio in Borsa: meno degli obiettivi iniziali, ma molto più di Apple, oggi sul trono con un valore di circa 1.200 miliardi.