Aramco, Ipo aperta anche alle donne divorziate. I dubbi degli analisti sul prezzo La parte più consistente dell’Ipo sarà destinata agli investitori istituzionali. Ryiadh punta in particolare su<b/>fondi sovrani e investitori di Russia e Cina, con una quota complessiva indicata ancora tra l’1,5 e il 2 per cento di Alessandra Capozzi

Sono importanti i rischi connessi al business di Saudi Aramco e, secondo gli analisti interpellati da Il Sole 24 Ore Radiocor, queste incertezze potrebbero pesare sul prezzo dell’offerta di azioni che partirà il 17 novembre. Un’Ipo, come si apprende dal prospetto informativo, che per la parte destinata al retail (lo 0,5% del capitale) è rivolta a «cittadini dell’Arabia Saudita, compresa qualsiasi divorziata o vedova di sesso femminile con figli minorenni da un matrimonio con una persona non saudita che può sottoscrivere a proprio nome o per i figli minorenni».

Dettagli non trascurabili in un Paese come l’Arabia Saudita, che soltanto da poco più di un anno, ad esempio, ha consentito alle donne di conseguire la patente di guida, di andare a cinema o allo stadio. L’Ipo, che sarà certamente la più imponente della storia, è aperta inoltre a «qualsiasi persona fisica non saudita residente nel Regno e qualsiasi cittadino dei Paesi del Golfo che disponga di un conto bancario presso una delle entità riceventi».

La parte più consistente dell’offerta sarà destinata agli investitori istituzionali. Ryiadh punta in particolare su fondi sovrani e investitori di Russia e Cina, con una quota complessiva indicata ancora tra l'1,5 e il 2 per cento. Ma le molte incertezze legate ai rischi dell'investimento che, come riporta il prospetto, spaziano dai cambiamenti climatici alla domanda di petrolio agli attacchi terroristici potrebbero dover far accettare alla corona uno sconto sul prezzo, secondo gli analisti, che appaiono delusi dal prospetto di 658 pagine per quel che riguarda i dettagli su quota e prezzo.

L’Ipo in numeri

Il prospetto fornisce un quadro dettagliato sui numeri e la gestione della società svelati solo da qualche mese. Una valutazione della società oscilla tra 1.200 e 2.300 miliardi di dollari nelle stime degli advisor e potrà portare il Regno ad accettare uno sconto rispetto all’iniziale target del principe ereditario Mohammed bin Salman di 2mila miliardi di dollari verso la parte bassa della forchetta.



Aramco, nel prospetto, elenca i suoi punti di forza: ricorda di essere la maggiore compagnia di petrolio e gas al mondo; nei primi sei mesi dell'anno ha pompato 13,2 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (10,3 mld di petrolio grezzo) e a fine 2018 le riserve di Aramco ammontavano a 336,2 miliardi di barili di petrolio equivalente, di cui 261,5 di petrolio greggio e condensati.