Aramco, l’Ipo diventa locale: niente roadshow in Occidente di S.Bel.

(AFP)

1' di lettura

È saltato il roadshow di Saudi Aramco in Occidente. La compagnia petrolifera – che andrà in Borsa a dicembre solo sul listino saudita – ha cancellato anche la tappa di Londra dal calendario degli incontri con i potenziali investitori. È quanto risulta da indiscrezioni raccolte in ambienti bancari britannici. In precedenza erano già stati revocati gli appuntamenti in Nord America e in Asia.

I dirigenti di Aramco limiteranno gli incontri all’Arabia Saudita e ai Paesi del Golfo Persico: Emirati arabi uniti, Kuwait , Bahrein e Oman secondo il Financial Times.

È l’ennesimo segnale del fatto che l’«Ipo dei record» è stata drasticamente ridimensionata rispetto alle aspirazioni iniziali. Accolta con crescente scetticismo dagli investitori occidentali, l’operazione è stata dapprima limitata ad un ambito locale: la quotazione avverrà solo sul Tadawul, il listino saudita.

Anche la valutazione è stata abbassata. Domenica 17 Riad ha fatto sapere che punta a collocare in Borsa solo l’1,5% del capitale (di cui lo 0,5% riservato al pubblico retail), raccogliendo 24-25,6 miliardi di dollari: un obiettivo che porta a valutare Saudi Aramco tra 1.600 e 1.700 miliardi, molto meno dei 2mila miliardi che costituivano l’aspirazione del principe Mohammed Bin Salman.