Aramco lanciata verso il target di Riad: quota 2mila miliardi di dollari è vicina Il gigante del petrolio saudita, dopo un esordio euforico sul listino, potrebbe raggiungere fin dalle prossime ore la valutazione desiderata dalla casa reale. Per centrare l’obiettivo Riad sta facendo pressioni sugli investitori locali, affinché continuino a sostenere il titolo di Sissi Bellomo

(Reuters)

Appena sbarcata in Borsa, Saudi Aramco è già a un passo dal traguardo dei 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione, al quale la casa reale puntava fin dal 2016, quando aveva annunciato al mondo il progetto dell’Ipo. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore: basterebbe un’altra seduta come quella di ieri.

Nel primo giorno di contrattazioni sul listino saudita le azioni del colosso petrolifero di Riad si sono apprezzate del 10%: il massimo consentito dalle autorità di mercato, che hanno imposto una banda di oscillazione compresa tra +10% e -10%. Il prezzo di chiusura è stato di 35,2 riyal (9,39 dollari), il che significa che la valutazione di Aramco si è spinta dai 1.711 miliardi iniziali a 1.888 miliardi di dollari.

Anche il Tadawul si è rinvigorito, al punto da farsi spazio nella Top 10 mondiale degli indici di Borsa: con 2.200 miliardi di capitalizzazione complessiva è balzato all’ottavo posto, alla pari con il listino tedesco.

È probabile che l'euforia del debutto non sia destinata a spegnersi rapidamente. Il governo saudita starebbe infatti esercitando pressioni su fondi e istituzioni locali affinché continuino a sostenere il titolo: uno sviluppo prevedibile per un’operazione che ha perso i connotati iniziali – quelli di un’Ipo internazionale, realizzata secondo gli standard delle economie capitaliste – per diventare un affare «riservato alla famiglia e agli amici», come ha ammesso il ministro saudita dell’Energia Abdulaziz Bin Salman.

Le azioni del collocamento iniziale, pari all’1,5% del capitale di Aramco, sono finite per oltre l’80% in mano a soggetti sauditi. Tra i pochi stranieri la parte del leone l’hanno fatta, secondo i rumor, i fondi sovrani degli alleati del Golfo Persico: la Kuwait Investment Authority (Kia) e i fondi di Abu Dhabi, che si dice abbiano investito ben 5 miliardi di dollari invece degli 1-1,5 miliardi pianificati in un primo momento.