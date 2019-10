Aramco promette 75 miliardi di dividendi, Fitch taglia il rating di Riad di Sissi Bellomo

Settantacinque miliardi di dollari di dividendi. È questa la promessa di Saudi Aramco per l’esercizio 2020, il primo in cui il gigante petrolifero potrebbe essere quotato in borsa, visto che Riad sta preparando il debutto sul listino locale entro fine anno. L’ennesimo roboante annuncio tuttavia non solo si smorza dopo un’analisi più attenta delle sue implicazioni, ma si scontra con un contesto che si fa sempre più difficile.

L’ultima pietra d’intralcio sul cammino dell’Ipo l’ha lanciata proprio ieri Fitch, che in reazione agli attacchi contro gli impianti di Abqaiq e Khurais ha tagliato il rating dell’Arabia Saudita da A+ ad A, una valutazione ancora di tutto rispetto ma che rischia di aumentare il costo del denaro tanto per lo Stato quanto per la compagnia petrolifera, che ne è diretta emanazione e principale fonte di entrate.

Per Aramco è anche un ulteriore colpo all’immagine, in un momento in cui sta facendo di tutto per conquistare il favore degli investitori.

