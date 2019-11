Aramco, al via la quotazione più grande della storia Partite le richieste di sottoscrizioni del colosso petrolifero saudita. Valutazione preliminare fissata fra 1,6 e 1,71 mila miliardi di dollari

Via alle sottoscrizioni della più grande quotazione della storia. La valutazione preliminare del colosso petrolifero Aramco è stata fissata fra 1,6 e 1,71 mila miliardi di dollari. Certo, l’obiettivo di 2 mila miliardi indicato nel 2016 da principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed Salman, è lontano ma dalla vendita dell’1,5% è comunque attesa una raccolta compresa fra 24 e 25,6 miliardi di dollari. Insomma, si vedrà dove verrà fissata la forchetta definitiva di collocamento ma Aramco sembra oggi in grado di superare l’Ipo record di Alibaba, quella da 25 miliardi di dollari.

Parte il collocamento

Le richieste di sottoscrizioni sono partite in queste ore. Gli investitori istituzionali avranno tempo al 4 dicembre per richiedere le azioni mentre gli investitori privati fino al 28 novembre. Al termine del periodo di book-building, il 5 dicembre, sarà comunicato il prezzo finale. La percentuale di azioni assegnabili ai singoli investitori sarà comunque limitata allo 0,5% delle azioni, si legge nel prospetto, ed è prevista una bonus share: ciascun investitore retail che detiene continuamente e ininterrottamente le azioni per 180 giorni a partire dalla prima data in cui le azioni saranno negoziate sulla Borsa saudita “Tadawul” avrà diritto a ricevere un’azione per ogni dieci azioni di offerta assegnate, fino a un massimo di 100 azioni di bonus. Previsto anche un periodo di lock-up di 12 mesi per la società e il Governo saudita prima di collocare altre quote.

Il piano del principe di diversificare

Sul mercato la notizia della quota offerta in Ipo è stata accolta positivamente. Era infatti atteso che la società più redditizia del mondo inondasse il mercato di carta collocando una quota maggiore del capitale e a un prezzo più basso (dei 30 a 32 riyal sauditi indicati).