Arata: «I politici se li usi li paghi». Il giallo della telefonata con Salvini

Volevano fare pressioni sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per far avere ad Armando Siri un incarico di governo. Paolo Franco Arata, uomo forte della Lega in affari con Vito Nicastri - accusato di finanziare la latitanza del boss Matteo Messina Denaro - aveva ottenuto la sponsorizzazione di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump, e del cardinale Raymond Leo Burke. Non solo: per aiutare Siri nella sua scalata al governo, Arata aveva chiesto l’intervento del sottosegretario Giancarlo Giorgetti ma anche di Silvio Berlusconi e Gianni Letta. Una «sistema» di rapporti che ha portato lo stesso Arata a sponsorizzare Siri in una presunta telefonata di fine maggio 2018 con Matteo Salvini, anche se la conversazione non risulta mai svolta secondo la Direzione investigativa antimafia.

L’emendamento

Per quale motivo tutto questo interessamento? Secondo i pm Arata voleva ottenere una norma che favorisse il suo business nel settore delle rinnovabili. Risulta negli atti dei pm di Roma, documenti depositati per l’udienza di incidente probatorio in cui sarà interrogato Nicastri. L’imprenditore, indagato in procedimento connesso a Palermo, ha detto di aver saputo da Arata che era stata promessa una tangente da 30mila euro a Siri. L’ex sottosegretario avrebbe cercato di inserire un emendamento di favore per Arata e Nicastri nel decreto mille proroghe, nella legge di bilancio 2019, nel decreto rinnovabili, nel decreto semplificazione e in un ulteriore provvedimento, ma senza mai riuscirci per l’opposizione del Movimento5Stelle. Siri ha negato di aver avuto anche solo una promessa di tangente. Nei documenti però ci sono intercettazioni che dimostrerebbero il suo l’interessamento.

«Tin tin devo tirare fuori»

I documenti restituiscono intercettazioni della presunta tangente presa da Siri. Arata ne parla con il figlio Francesco e con Manlio Nicastri, figlio di Vito. «Non è gratis, tin...tin devo tirare fuori». «L’emendamento, che non è stato fatto bene mi ha detto il vice ministro, che ha chiamato prima, che gli do 30mila euro, tanto perché sia chiaro tra di noi…io ad Armando Siri ve lo dico…gli do 30mila euro…però è un amico, come lo fossi tu, però gli amici mi fai una cosa io ti pago…e quindi è più incentivo». Continua: «La gente va pagata è inutile, ti fa un piacere che a me…a noi ci costa un milione di euro quel piacere lì eh…non è che sono 30mila euro. Quindi lui mi ha detto…“io ho provato a portare nel mille proroghe l’emendamento generale e non è passato, è fatto male”».