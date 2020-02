Arazzi di Raffaello in Sistina: con filologia e microclima controllato Dal 17 febbraio già 125.000i visitatori hanno visto i 12 arazzi di Laura Traversi

Completa. E più vicina. Così appare la Sistina –la Cappella nei Palazzi Vaticani- a chi può vederla nella breve settimana in cui sono collocati in situ tutti e 12 gli arazzi di Raffaello ancora in possesso dei papi di Roma. Bellissimi, come per secoli ne hanno detto fonti essenziali sulla storia del Rinascimento, a partire da Antonio de Beatis che li vide a Bruxelles (1517), sui telai di Pieter van der Aelst (1450-1532/3) e da Vasari (1568).

Completa perché sia le storie di Pietro e Paolo, il pescatore e il miliziano, sia le fasce monocrome in basso e le bordure classicheggianti, si saldano perfettamente e finalmente all'apparato pittorico fisso delle pareti e della volta, da Perugino a Michelangelo. E l’effetto sul pubblico è evidente se già da lunedì 17 febbraio a oggi sono stati 125.000i visitatori ad ammirare gli arazzi, che resteranno solo fino a domenica 23 dicembre nella Sistina.

Certo la loro magnificenza era visibile già nell’esposizione sotto le vetrine di poco distanti della Pinacoteca, a rotazione (Sala VIII o di Raffaello). Ora però ogni visitatore, storico dell'arte o restauratore, che abbia visitato la Sistina all'altezza del finto e monotono panneggio decorativo della fascia inferiore, non può che sperimentare una forte soddisfazione grazie a questa straordinaria esposizione, che ricostituisce significato e unità di visione a questo luogo “mitico”. L'ultima domenica del mese, quindi quella gratuita chiuderà l’esposizione, col dichiarato intento di rendere possibile ai romani di partecipare ad un evento nella cappella e nel museo che è, soprattutto, romano e italiano anch'esso. Perché - mistero insondabile (?) - i trascurati cittadini romani ai musei si fidelizzano solo con la totale gratuità, come in Gran Bretagna. A 5 euro di tessera annuale ( MIC Card ) ancora non vanno, come potrebbero, liberamente nei Musei del Comune (es. Musei Capitolini ). Che sono tra quelli “identitari”, come i Vaticani, non solo della cultura di Roma e del mondo greco-romano ma, di quella europea e occidentale.

Una Sistina più vicina perché la scala dimensionale data intenzionalmente da Raffaello, ovvero il proporzionamento delle figure dei suoi cartoni (1515-16, sette dei quali sono al Victoria & Albert di Londra) e degli arazzi, rispetto alle scene sovrastanti dei Quattrocentisti (Storie di Mosè e della Vita di Cristo di Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Rosselli, Signorelli ecc.) e di Michelangelo, dà equilibrio e fondamenta narrative e simboliche assai solide all'apparato pittorico infinito, complesso ma anche avvolgente creatovi tra 1481 e 1541. Arazzi ammirati e “rubati”, durante l'atroce Sacco di Roma (1527) e messi all'asta durante l'occupazione francese (1798), poi riacquisiti dal cardinale Consalvi (1808).

La gestione e conservazione

Uno dei principali problemi gestionali dei Musei Vaticani e del suo staff tecnico, scientifico, amministrativo e di custodia è stato proprio la messa a regime di forme di contenimento dell'impatto “antropico” sui capolavori ereditati nel tempo, visto che i flussi dei visitatori dei Musei sono cresciuti, tra 2014 e 2020, da 20/25.000 fino a picchi di 30/32.000 presenze giornaliere (per quasi 1/3 dell'anno). Proprio dopo il restauro della volta michelangiolesca cominciò quel flusso globale, che sembra inarrestabile e trascura artisti e capolavori “nella porta accanto” come in molti musei statali e non, italiani e stranieri (es. Appartamento Borgia del Pinturicchio).

Nel più piccolo stato del mondo, come sottolineato spesso dal direttore dei Musei Barbara Jatta e dal predecessore Antonio Paolucci, dare attuazione ai principi della conservazione preventiva e della manutenzione programmata è stato possibile prima che nel resto della penisola. Con uno staff museale che si aggira intorno ai 1.000 addetti, tra dipendenti (circa 800) e funzioni esternalizzate, ed una forte integrazione tra i vari Dipartimenti e Aree (quasi 50 tra Musei, Laboratori di restauro, Uffici amministrativi e Personale di custodia), la macchina di questo “museo universale” cerca di raccogliere la sfida dei selfies e dei viaggi low-cost senza limitare l'accesso. E così, per garantire un ambiente salubre per patrimonio e persone, l'aria presente nella Sistina viene cambiata fino a 60 volte al giorno, grazie a un costante monitoraggio dei parametri microclimatici, con decine di sensori per T (°C), anidride carbonica (CO2), inquinanti, UR (% di Umidità relativa), illuminamento, ecc, che consentono di visionare senza rischi gli Arazzi della Scuola Vecchia di Raffaello, costituiti da fili di seta talvolta arricchiti d'argento e oro in micro-lamine. I valori massimi di esposizione alla luce sono calcolati in 50 LUX (secondo norme e standard condivisi internazionalmente), con ragionate modulazioni nel tempo favorite dai più avanzati apparati di illuminazione a LED, che diventeranno dotazione delle vetrine fisse della Sala di Raffaello.