Arazzi agli Uffizi per raccontare la storia degli ebrei “Tutti i colori dell’Italia ebraica” è un viaggio nella vita degli ebrei del Ghetto attraverso i paramenti della liturgia che coprono i rotoli della Torah e la Bibbia di Elisabetta Fiorito

Una mostra per scoprire la storia degli ebrei italiani attraverso i tessuti e le stoffe. Agli Uffizi di Firenze, fino al 27 ottobre, si può visitare “Tutti i colori dell’Italia ebraica”, un viaggio attraverso le comunità di Roma, Firenze, Padova, Livorno, Pisa e Venezia soltanto per citarne alcune. Una vera e propria scoperta della vita degli ebrei dal ghetto fino a oggi attraverso degli arazzi, o meglio i paramenti della liturgia che coprono i rotoli della Torah, la Bibbia, e l'armadio che li contiene.

I colori delle città

Spiccano diversi colori a seconda delle città, a Roma prevale il rosso, quasi un richiamo al porpora cardinalizio, a Pisa l’azzurro del mare, a Venezia arabeschi che ricordano l'oriente. C'è anche un’araldica ebraica, non legata alla nobiltà, ma all'appartenenza familiare e all'origine del nome, le api per i Miele, i galli per i Piperno, la nave che entra in porto per i Di Porto, i leoni nella torre per gli Ascarelli, da Ariel, leone in ebraico.

Ricami preziosi

Ricami preziosissimi, lavoro delle donne del ghetto, ricavati da stoffe alle volte prese anche da vestiti o da abiti da sposa donati poi alla comunità come mostrano alcuni quadri che richiamano i disegni dei tessuti. E c'è anche una Torah che sembra antica, ma che a guardar meglio è scolorita perché danneggiata dalla piena dell'Arno del 1966.

