Arbolia: nasce a Parma il primo bosco urbano Oltre duemila piante saranno piantumate in un’area verde di 20mila metri quadri di proprietà del Comune di Parma. Il sindaco Pizzarotti: «Il progetto indica la strada da intraprendere: lotta al cambiamento climatico e difesa del patrimonio verde cittadino» di Celestina Dominelli

Partenza rapida per Arbolia, la società benefit creata da Snam e Cdp per promuovere la sostenibilità ambientale, la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici. Oltre duemila piante saranno infatti messe a dimora in un’area verde di 20mila metri quadrati di proprietà del Comune di Parma, situata a ridosso della tangenziale Sud. La piantumazione rappresenta un esempio virtuoso di alleanza tra pubblico e privato e va incontro ai piani della città che puntano a creare polmoni verdi in aree pubbliche presenti a margine di grandi arterie di comunicazione e che si fondano su un accordo di sponsorizzazione tra il Comune e la stessa Arbolia.

I finanziatori del progetto e degli interventi successivi

L’intervento sarà finanziato da Max Streicher Spa, “braccio” parmense dell’omonimo gruppo tedesco che opera da circa 20 anni nella realizzazione di impianti e infrastrutture nel settore energia. Arbolia ha già individuato altre due aree verdi in cui proseguire il progetto di forestazione. Interventi che saranno in parte sostenuti da altre due società: Impresa Tre Colli, specializzata nella realizzazione di lavori di costruzione e manutenzione impianti oil e gas e costruzioni industriali e commerciali, e Enereco, multinazionale privata italiana che opera da 25 anni nei servizi di ingegneria, direzione lavori e progettazione.

L’indagine conoscitiva effettuata dal Comune di Parma

Il progetto è stato sviluppato dal Comune di Parma a valle di un’indagine conoscitiva preliminare che è servita a individuare le aree più idonee per la piantumazione. Che produrrà chiari benefici dal punto di vista ambientale: le 2066 piante saranno infatti in grado di assicurare l’assorbimento di 178 tonnellate di anidride carbonica l’anno con un assorbimento di polveri sottili pari a 483 chilogrammi annui.

Il sindaco Pizzarotti: una buona notizia per la città

«Più di 2mila piante messe a dimora è una buona notizia per Parma - commenta il sindaco della città, Federico Pizzarotti -, è un impegno che rappresenta il modello di sviluppo della città: verde, dall’alta qualità della vita a improntata al benessere sostenibile. Il progetto ci soddisfa e indica la strada da intraprendere, quella della lotta al cambiamento climatico e della difesa del patrimonio verde di Parma, una ricchezza che i parmigiani amano e apprezzano».

Ricco: contributo concreto al miglioramento della qualità dell’aria

«Siamo felici di avviare il primo progetto di Arbolia a Parma , città molto attenta ai temi della sostenibilità ambientale e capitale italiana della cultura 2020-2021 - spiega l’ad di Arbolia, Salvatore Ricco -. Con questa iniziativa vogliamo dare un contributo concreto al miglioramento della qualità dell’aria e della vita, a beneficio della comunità parmigiana, e auspichiamo di poterla presto replicare in altre città italiane».