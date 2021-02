Arbolia, polmoni verdi per ridurre la CO2. «Facciamo nascere boschi per migliorare gli ecosistemi» Quattromila alberi a Lecce sono il risultato del settimo e ultimo accordo con le amministrazioni locali della startup green di Snam e Fondazione Cdp. Che punta a realizzare polmoni verdi in tutta Italia con la mission ambiziosa di «generare dinamiche virtuose di crescita economica e seminare per le future generazioni» come afferma il presidente Mario Vitale a SustainEconomy.24 di Alessandra Capozzi

Quattromila alberi a Lecce sono il risultato del settimo e ultimo accordo con le amministrazioni locali della startup green di Snam e Fondazione Cdp. Che punta a realizzare polmoni verdi in tutta Italia con la mission ambiziosa di «generare dinamiche virtuose di crescita economica e seminare per le future generazioni» come afferma il presidente Mario Vitale a SustainEconomy.24

3' di lettura

Un albero può assorbire fino a 150 kg di CO2 in un solo anno, migliorando l'intero ecosistema. Di qui la mission ambiziosa di Arbolia, la nuova società benefit di Snam e Fondazione Cdp, avviata per creare nuovi polmoni verdi sul territorio nazionale e rendere le città più resilienti per arrivare, nel giro di 10 anni, a 3 milioni di nuovi alberi così da consentire l'assorbimento di 200 mila tonnellate di CO2 all'anno.

E' di questi giorni la firma del settimo accordo con le amministrazioni locali che porterà quattromila nuovi alberi a Lecce. Le piante, di origine autoctona, saranno messe a dimora nel corso del 2021 nell'Orto Botanico cittadino che ospita centinaia di specie vegetali, dando un contributo sia alla lotta al cambiamento climatico sia alla qualità dell'aria e alla vivibilità del territorio.

Loading...

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

Quello di Lecce è l'ultimo accordo, in ordine di tempo, firmato da Arbolia con le amministrazioni locali italiane. La startup green di Snam e Fondazione Cdp, avviata a novembre 2020 come società benefit - forma giuridica adottata dall'Italia tra i primi paesi al mondo e finalizzata a coniugare obiettivi di equilibrio economico e impatti positivi sulla società e sul pianeta - promuove l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Onu numero 13 legato alla tutela del clima, il numero 15 connesso al ripristino dell'ecosistema terrestre e il numero 11, per rendere le città più vivibili e resilienti.

«Arbolia è una realtà dal grande potenziale per le nostre comunità e territori» dichiara Mario Vitale, presidente di Arbolia a SustainEconomy.24, report di Luiss Business School e Il Sole 24 Ore Radiocor. «La peculiarità della società - sottolinea il presidente - è promuovere soluzioni in grado di coniugare una concreta responsabilità verso l'ambiente con una visione che generi dinamiche virtuose di crescita economica e reputazionale per i comuni, le aziende e i partner di progetto».